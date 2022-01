Un nuovo mistero attorno al Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Nel pomeriggio di sabato 1° gennaio, Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan si sono ritrovati a parlare in un letto. I tre, che in quel momento erano ripresi dalle telecamere, non avevano indosso i microfoni e per questo sono stati richiamati dalla regia.

Una volta ripristinato l'audio, il pubblico da casa ha potuto sentire i tre parlare in un modo piuttosto sospetto: analizzando le loro parole diversi siti di gossip hanno ipotizzato che stessero parlando del fatto che qualcuno abbia fumato una canna.

Alessandro: 'Ma non si sente l'odore?', Miriana: 'Ma anche gli occhi'

Il dialogo fra i tre, al di là di ogni possibile ipotesi, desta comunque della curiosità. In particolare, sono alcune delle frasi pronunciate dai concorrenti a far supporre che qualcosa possa essere successo dentro le mura della casa più spiata d'Italia.

Alessandro, rivolgendosi a Miriana, ha affermato come "si senta l'odore", con la showgirl che ha risposto affermando "gli occhi" (indicandoseli anche con le dita), per poi continuare sottolineando come "sia una cosa folle". Miriana ha comunque tenuto a sottolineare come "non abbia le prove", affermando dunque che si tratta solo di una sua "ipotesi".

A questo punto è intervenuta Sophie, che invece ha affermato "in tasca", probabilmente affermando che ciò a cui faceva riferimento Miriana si trovava nella tasca di qualcuno.

Trevisan, dopo tale affermazione, ha domandato "di chi", con Codegoni che ha risposto "Ba", riferendosi con molta probabilità alle iniziali di uno dei concorrenti.

Il pubblico da casa non ha dubbi

La conversazione fra i tre è stata poi tagliata, con la regia che a questo punto ha scelto cambiare inquadratura. I tre, dunque, non hanno parlato in maniera esplicita di niente in particolare.

Nonostante questo, però, lo scambio sopra riportato è bastato a molti utenti dei social (specie Twitter) per formulare le proprie ipotesi. In particolare, una è la "soluzione" all'enigma che viene data come più plausibile: qualcuno avrebbe fumato una canna.

Le ipotesi del pubblico e dei siti di gossip

In particolare, molti utenti dei social ritengono che l'indiziato principale di tale accusa sia Barù, che già nelle scorse settimane aveva ammesso di farne uso da quando aveva 14 anni.

L'utente Simo, ad esempio, ha scritto: "Barù si è fatto una canna o ho capito male io?". Dello stesso tono anche il tweet di Jess: "Cioè? Barú si è fatto una canna? O cosa?".

Baru si ha fatto una canna o sto capendo male io?😂 #gfvip — simo (@simonasjk) January 1, 2022

Cioè? Barú si è fatto una canna? O cosa? #GFVIP — JESS (@Jess37713850) January 1, 2022

Le ipotesi del pubblico sono presto state rilanciate anche da diversi siti di gossip. Al momento il tutto non è assolutamente confermato, né ci sono immagini o video che dimostrerebbero le "accuse" dei concorrenti ad altri partecipanti.

Non resta che attendere ulteriori sviluppi o, se fosse necessario, un intervento da parte della redazione del programma.