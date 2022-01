Sophie Codegoni prosegue il suo percorso all'interno della casa del GF Vip e, in queste ultime ore, sta preoccupando moltissimo i numerosi fan che la seguono quotidianamente. A quanto pare, infatti, Sophie avrebbe confessato in casa che da un po' di giorni starebbe seguendo una dieta particolarmente drastica, la quale prevedrebbe anche il digiuno. Ebbene, i sostenitori e fan di Sophie da un po' di giorni hanno notato che la ragazza non starebbe mangiando e si dicono preoccupati per le sue condizioni di salute.

Sophie preoccupa al GF Vip: starebbe seguendo una dieta drastica

Nel dettaglio, Sophie Codegoni continua a essere al centro delle dinamiche di questo Grande Fratello Vip 6 non solo per la sua storia d'amore con Alessandro Basciano, ma anche per una presunta dieta che starebbe seguendo da un po' di giorni. A quanto pare, infatti, l'ex tronista di Uomini e donne avrebbe confessato pubblicamente che da un po' di giorni starebbe seguendo una dieta particolarmente drastica che tra le altre cose prevedrebbe anche il digiuno, un solo pasto al giorno e addirittura niente carboidrati.

Dichiarazioni che hanno destato un po' di preoccupazione tra i fan di Sophie, i quali hanno notato che da qualche giorno la ragazza non sarebbe in perfetta forma fisica e che addirittura si sarebbe accasciata sul divano della casa, priva di forze a causa di questa dieta eccessivamente drastica da seguire.

'Non mangia più, sta male', Sophie allarma i fan del GF Vip

Ecco perché in tanti stanno chiedendo alla produzione del GF Vip di poter intervenire per cercare di capire come sta la situazione e in questo modo dare una mano a Sophie che non sarebbe in perfetta forma fisica. "La vedo grigia in viso, si vede quando uno non mangia che cambia colore.

Qualcuno le dia una mano", hanno scritto alcuni fan social che seguono e commentano le vicende dei concorrenti di questa sesta edizione in diretta tv 24 ore su 24.

"Non mangia più, sta male", ha scritto ancora un altro commentatore e fan social del Grande Fratello Vip 6, preoccupato per le condizioni di salute dell'ex tronista di Uomini e donne.

Prosegue la love story tra Sophie e Alessandro nella casa del GF Vip 6

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se la produzione del GF Vip interverrà oppure no per cercare di capire cosa sta succedendo a Sophie, la ragazza continua a essere al centro dei riflettori per la sua storia d'amore con Alessandro Basciano.

Seppur con numerosi alti e bassi, i due stanno portando avanti la loro relazione all'interno della casa di Cinecittà e ad oggi sono una delle coppie "ufficiali" di questa sesta edizione del reality show Mediaset.