Un ciclista amatoriale che, in vacanza per le strade della Spagna, fora per ben tre volte fino a quando rimane letteralmente bloccato. Sembra un vero e proprio incubo ma è quello che è successo allo sfortunato Willie McColl, scozzese di 63 anni che ha deciso di passare un periodo di vacanza in terra iberica. Fortunatamente per lui, però, è stato visto e soccorso da un gruppo di ciclisti, che avevano però una caratteristica che ha lasciato McColl decisamente sorpreso: erano, infatti, dei ciclisti professionisti e tra questi c'era anche Peter Sagan, tra i corridori più amati e noti di tutto il circuito ciclistico internazionale.

Il velocista, tre volte campione del mondo, era in fase di preparazione in vista della prossima stagione

Sagan si trovava in Spagna (e, precisamente, nelle Gran Canarie) insieme ad altri corridori con l'obiettivo di allenarsi per migliorare la propria forma in vista dell'oramai imminente prossima stagione agonistica. La vicenda decisamente curiosa è stata raccontato dallo stesso turista sul proprio profilo Facebook, dove ha voluto esordire ringranziando il velocista che, in carriera, ha vinto ben tre titoli di campione del mondo.

Willie, avvocato in pensione con la passione della bicicletta (al punto da definirsi, ora, un ''ciclista professionista non pagato''), ha raccontato che si era messo in sella al proprio mezzo con l'idea di fare un "semplice giro di recupero di due ore".

Il tragitto, però, è stato tutt'altro che tranquillo: McColl, infatti, ha forato per ben tre volte, in seguito alle quali è rimasto senza alcuna camera d'aria di scorta. A questo punto, dunque, il pensionato ha ammesso di aver avuto la consapevolezza di ''dipendere esclusivamente dalla buona volontà degli altri ciclisti''.

'Erano tutti molto felici di chiacchierare'

É a questo punto che, McColl, ha visto passare vicino a lui un gruppo di ciclisti ai quali ha fatto un segno per far comprendere di aver bisogno di assistenza. I ciclisti, senza tanta esitazione, hanno subito deciso di avvicinarsi ed è a questo punto che McColl si è reso conto che tra loro c'erano dei professionisti.

In particolare, Michael Gogl (corridore della Alpecin) è stato tra i primi a essere stato notato. Inutile dire che Willie sia rimasto decisamente sorpreso dal fatto, con lo stupore che è ulteriormente aumentato quando Michael ha fatto notare al ciclista che in gruppo c'era anche il tre volte iridato Peter Sagan.

Alla fine, i corridori professionisti sono riusciti a risolvere i problemi di McColl, permettendogli di ripartire con la bici: "Ho avuto problemi a far entrare l'aria nella camera. Si sono tutti dati da fare, hanno provato diverse pompe e hanno concluso che si trattava di una camera d'aria difettosa". Willie, infine, ha raccontato che qualcuno dei professionisti ha dunque deciso di sostituire la camera vecchia e non più funzionante con una nuova. McColl ha concluso sottolineando come i 'meccanici speciali' fossero tutti "molto amichevoli e felici di chiacchierare di ciclismo".