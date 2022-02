Si sta preparando ad affrontare un nuovo delicato intervento chirurgico Francesco Chiofalo e dovrà capire, grazie all'aiuto dei medici, cosa è quella 'palla nera' che è stata individuata durante una tac di controllo nel cavo nasale. Purtroppo per Lenticchio, questo il soprannome attribuitogli dall'ex fidanzata Selvaggia Roma durante la partecipazione a Temptation Island, non è un periodo facile: come lui stesso ha confidato a Nuovo durante un'intervista, sta seguendo delle cure ma è in attesa che un posto si liberi in rianimazione per comprendere bene quale strada dovrà seguire.

Il nuovo intervento per rimuovere una 'palla nera'

Era il gennaio 2019 quando Francesco si sottoponeva ad un intervento chirurgico per asportare una massa tumorale che era stata localizzata nel suo cervello. Dopo il periodo difficile legato al post-operatorio, Chiofalo era riuscito piano piano a riprendersi, ma oggi è piombato nuovamente nello sconforto. Qualche tempo fa, attraverso le sue Instagram Story, Lenticchio aveva affermato di doversi operare per via di una massa che i dottori avevano visto in una tac di controllo e situata nel condotto nasale tra la bocca e la gola, collocazione delicata visto che come lui stesso aveva riferito se la massa crescesse potrebbe impedirgli la respirazione e portarlo quindi al soffocamento.

''Aspetto che si liberi un letto in rianimazione'', ha confidato Francesco al magazine Nuovo. Il giovane dovrà operarsi al San Camillo di Roma, la sua città natale, non appena vi sarà la disponibilità ospedaliera, ma nel frattempo dovrà fare delle cure specifiche. 'Seguo le terapie antitumorali e faccio tutti i controlli di routine', ha proseguito il trentaduenne che ha ha aggiunto che la massa potrebbe essere solo una cisti visto che sei mesi fa non c'era ma nel frattempo l'attesa e la paura lo stanno distruggendo dal punto di vista psicologico.

Il futuro di Francesco con Drusilla

Solo dopo l'operazione e la relativa biopsia della massa, Francesco capirà quale sarà la strada da seguire e se saranno necessarie altre cure. Fortunatamente, Chiofalo non è solo ad affrontare queste difficoltà: accanto a lui dalla scorsa estate c'è Drusilla Gucci. Dopo essersi incontrati per lavoro, i due non si sono più divisi e in più di un'occasione, Lenticchio ha confessato che Drusilla potrebbe essere la 'persona giusta'.

Nonostante le differenze legate a diversi background, Francesco e Gucci sono innamorati.

Nell'attesa di capire se l'operazione sarà sufficiente a dimenticare questo brutto periodo, Francesco non disdegnerebbe un ritorno in tv. Le esperienze del giovane sono attualmente legate a Temptation Island a cui ha preso parte una volta da fidanzato una volta da tentatore e chissà se prima di pensare alla convivenza con Drusilla i due non passino di nuovo dal reality dell'amore.