Olga Plachina, moglie del campione olimpico di scherma Aldo Montano, è finita nelle scorse al centro di un polverone mediatico. La modella di origini russe, su Instagram, ha risposto al commento di una ragazza ucraina che chiedeva un commento sulla guerra in Ucraina e in tale occasione ha spiegato di non essere nessuno per poter fermare il conflitto, apprezzando però anche la politica di Putin. Tali affermazioni hanno spaccato l'opinione pubblica: in molti sui social si sono infatti scagliati contro le posizioni espresse da Olga.

Le parole di Olga Plachina

Olga Plachina, moglie di Aldo Montano, in un commento su Instagram ha affermato: "Chi sono io per giustificare questa guerra? Chi sono io per fermare Putin? Chi sono io a dare ragione a uno dei due? Sono una ragazza semplice. Sono una ragazza russa e sono fiera di essere russa. Mi è sempre piaciuto Putin, mi è sempre piaciuto il nostro regime. Il mio stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice",

Nel prosieguo del commento la 25enne ha fatto sapere di essere preoccupata come tutti per quanto sta accadendo. La stessa Olga ha spiegato di avere parenti in Ucraina. Dal momento che le sue parole potevano essere lette in una maniera errata, la modella ha poi dichiarato: "Ora per favore non pensate che io sono una persona per la guerra, per carità".

Plachina si è detta dispiaciuta solamente del fatto che alcuni si siano schierati a favore dell'Ucraina, dando contro al 1000% ai russi. A tal proposito la moglie di Aldo Montano ha affermato: "Non c'è fiamma senza fuoco". Infine, la modella russa ha fatto sapere che non andrà mai a protestare davanti ad un'ambasciata: al contrario le sue opinioni sulla politica resteranno tra le mura di casa sua.

La reazione del web

Le frasi di Olga Plachina non sono passate inosservate. Su Instagram alcuni followers della modella hanno cominciato a esprimere il proprio parere e in molti si sono dissociati dalle dichiarazioni della 25enne.

Un utente ha sbottato: "Vergognati". Un altro invece ha spiegato che non si può giustificare l'invasione di un paese pacifico.

Tra i "seguaci" della moglie di Aldo Montano, c'è anche chi ha cercato di comprendere la posizione della ragazza, facendo notare che Olga ha semplicemente espresso un commento "fuori dal coro".

Intanto Aldo Montano - marito di Olga Plachina - per il momento ha preferito il silenzio su tutta questa vicenda.