Incidente mortale in Calabria, precisamente a Crotone: una bimba di nazionalità ucraina è morta dopo essere stata investita da un'automobile. La minore, di 5 anni, stava passeggiando in compagnia di due persone adulte e aveva raggiunto da pochissimi giorni l'Italia per sfuggire alla guerra che da ormai qualche settimana sta devastando il suo Paese. Il conducente dell'auto, un 45enne di Crotone, si è immediatamente fermato e non ha esitato ad allertare i soccorsi.

Bimba ucraina di 5 anni investita e uccisa a Crotone da un'automobile

A Crotone una bimba ucraina di 5 anni è deceduta dopo essere stata travolta da una macchina; la tragedia si è consumata la sera di domenica 20 marzo verso le ore 19:30 in zona Cantorato, a pochi passi dalla strada statale 106.

La piccola, che aveva raggiunto la Calabria da pochissimi giorni per sfuggire alla guerra nel suo Paese, era in compagnia di altre due persone della stessa nazionalità con le quali stava passeggiando sul ciglio della strada. Uno di essi è rimasto ferito, ma non è grave, mentre la minore è morta sul colpo. L'uomo alla guida dell'automobile, un 45enne crotonese, si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi, ma per la piccola non c'era ormai più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco

Oltre al personale del 118 giunto immediatamente con un'ambulanza, hanno raggiunto il luogo della tragedia anche il medico legale, i vigili del fuoco e i carabinieri del Comando provinciale della città di Crotone al fine di effettuare tutti i rilievi necessari.

In base a quanto si è appreso, nel luogo in cui è avvenuto l'incidente l’illuminazione pubblica, oltre a essere sufficiente, funziona regolarmente.

Il conducente dell'automobile che ha travolto ed ucciso la bimba ucraina è stato portato al Pronto Soccorso del nosocomio di Crotone per effettuare i dovuti accertamenti medici e, soprattutto, etilometrici, proprio come è consuetudine fare in tutti questi casi.

Lutto cittadino a Crotone per la morte della bimba ucraina: le parole del sindaco

Il sindaco di Crotone ha proclamato lutto cittadino per il giorno dei funerali della bimba ucraina. Toccante è stato il messaggio del primo cittadino, il quale ha dichiarato che era stato lui stesso ad accogliere i primi profughi ucraini giunti a Crotone.

Inoltre, il sindaco, oltre a esprimere il suo profondo dolore e il suo cordoglio ai familiari della piccola vittima, ha affermato che Crotone continuerà a manifestare solidarietà e accoglienza al popolo ucraino travagliato dalla attuale guerra.