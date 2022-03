A Corigliano-Rossano, un comune della provincia di Cosenza, una ragazza di 20 anni è morta mentre veniva trasportata in ospedale in elisoccorso, in quanto improvvisamente colpita da un malore. Al momento dell'accaduto la giovane viaggiava su un autobus nel centro della cittadina calabrese. Sul corpo della 20enne è stata disposta l'autopsia, che sarà effettuata nelle prossime ore, al fine di verificare le vere cause del decesso. Si pensa che i tempi di trasferimento, piuttosto lunghi, al nosocomio di Cosenza le siano stati fatali.

20enne colta da un malore e morta in provincia di Cosenza

Una tragedia ha colpito Corigliano-Rossano, una cittadina sita sul versante ionico della provincia di Cosenza, nella mattinata di mercoledì 30 marzo: una giovane di 20 anni, con un quadro clinico piuttosto compromesso, è deceduta dopo essere stata colta da un malore improvviso. Al momento del malore la ragazza si trovava su un autobus che viaggiava nel centro della località calabrese.

I soccorsi da parte del personale del 118

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul luogo dell'accaduto è giunta in breve tempo l'equipe medica con un'ambulanza del 118, che ha trasportato la giovane al pronto soccorso del nosocomio "Guido Compagna" di Corigliano.

Qui la 20enne ha ricevuto le prime cure, ma, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute, il personale medico ha disposto il trasferimento della giovane in elisoccorso all'ospedale di Cosenza. Purtroppo la 20enne non è mai riuscita a raggiungere l'hub cosentino, dal momento che è deceduta poco prima che l'elicottero del 118 prendesse il volo.

Con grande probabilità, i tempi di trasferimento della ragazza in elisoccorso all'ospedale di Cosenza sono stati fatali. Difatti, l'aviosuperfice ospedaliera non è sita vicino all'ospedale, bensì a più di 10 km di distanza, nell'arsenale del Porto di Schiavonea. Ciò significa che per raggiungere il posto è stato effettuato un tragitto di 20 minuti, dunque, se i tempi del trasporto non fossero stati così lunghi, probabilmente la 20enne non sarebbe morta.

Ragazza colpita da un malore e deceduta in provincia di Cosenza: disposta l'autopsia

Sul corpo della ragazza, che attualmente si trova in obitorio, è stata disposta l'autopsia, che sarà effettuata nelle prossime ore. I risultati dell'esame potranno chiarire quali siano state le vere cause della morte, soprattutto se il decesso sia stato provocato dai tempi logistici dei soccorsi.