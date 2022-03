Nella casa del Grande Fratello Vip, tra Raffaella Fico e Soleil Sorge è nata fin da subito una forte antipatia. Le due non sono riuscite a fare amicizia e in diverse occasioni si sono scontrate in modo molto duro. I loro scontri sono stati così accesi che Raffaella Fico, una volta eliminata dal reality show, aveva annunciato a gran voce che sarebbe passata presto alle vie legali, confermando in seguito di aver querelato Soleil. In un'intervista per Casa Chi, l'influencer ha spiegato come sono andate realmente le cose.

Raffaella Fico aveva dichiarato di aver querelato Soleil Sorge

Raffaella Fico e Soleil Sorge non sono mai riuscite ad avere un rapporto civile. All'interno della casa del Grande Fratello Vip si sono scontrate in diverse occasioni. Quando la gieffina è stata eliminata ha annunciato che avrebbe agito per vie legali contro l'influencer, a causa di un brutto termine che le avrebbe rivolto durante il reality. "Se l'ho querelata? Si" ha dichiarato Raffaella Fico dopo la sua eliminazione. Sono passati mesi e le due si sono riviste durante la finale del GF Vip e qualcuno ha anche notato che la donna ha rivolto qualche sorriso all'influencer. In molti si sono chiesti come è andata avanti la questione e se le due dovranno confrontarsi in un tribunale a causa della presunta querela sporta dall'ex compagna di Mario Balotelli.

Soleil Sorge: 'Non mi è arrivato nulla'

Soleil ha spiegato che spesso le persone annunciano querele e denunce senza conoscere bene quello a cui portano queste cose. "Peccato che ormai non si sappia quello per cui si può fare questo" ha dichiarato l'influencer, che ha sottolineato che nella casa sono volati insulti molto peggiori di quello che lei avrebbe detto a Raffaella Fico.

"A differenza loro sto ben attenta alle parole" ha dichiarato Soleil, che ha aggiunto che in realtà non ha ricevuto nessuna querela e che i suoi legali sono molto tranquilli a riguardo. Probabilmente Raffaella Fico avrebbe voluto passare alle vie legali, ma per qualche motivo non lo ha fatto.

La madre aveva chiesto scusa

Wendy Kay, madre di Soleil Sorge, aveva chiesto scusa a Raffaella Fico per le parole usate dalla figlia, pur sottolineando che a volte bisogna anche avere un po' di ironia.

Questo può aver fermato la donna dal sporgere una querela? I dettagli di quanto accaduto non si conoscono a fondo e Soleil ha preferito cambiare discorso, spiegando di essere felice per la vittoria di Jessica, ma di aver tifato fino all'ultimo Davide, che secondo lei meritava di vincere più di tutti. La donna ha anche augurato il meglio ad Alex e Delia e ha distrutto i sogni dei Jerù, spiegando che la coppia Jessica e Barù è già scoppiata.