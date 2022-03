Giovedì 17 marzo, su Instagram, Fedez ha pubblicato una storia dove ha spiegato di avere scoperto un problema di salute che lo porterà ad affrontare un percorso difficile. Con gli occhi lucidi, il 32enne ha confidato di avere condiviso la cosa perché potrebbe essere d'aiuto a tantissime persone.

L'annuncio del rapper

Da un paio di giorni, i "Ferragnez" erano spariti dai social. Nel pomeriggio di giovedì 17 marzo, Fedez è riapparso con un breve video. Scendendo nel dettaglio, il marito di Chiara Ferragni ha dichiarato di essere malato: "Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute".

Il 32enne ha preferito non rivelare troppi dettagli sulla malattia con cui dovrà combattere, ma ha spiegato che il problema è stato trovato con tempismo.

Nel proseguo del video, il rapper milanese ha fatto sapere che dovrà affrontare un percorso importante. Perché l'artista ha deciso di parlarne sui social? Come spiegato dal diretto interessato, su Instagram, ha condiviso momenti di gioia come l'amore per Chiara Ferragni, la nascita dei figli Leone e Vittoria, il matrimonio. Dunque, si è sentito in dovere di parlare anche del suo momento "no".

'Non sono abbastanza lucido per andare oltre'

Durante il video, Fedez si è augurato di essere d'aiuto alle persone che come lui si trovano a dover affrontare un problema di salute.

Ma non solo, il diretto interessato ha rivelato che in passato tramite i suoi album ha voluto lanciare dei messaggi ai suoi fan. Fedez spera che quello stesso album, adesso, possa dare forza anche a lui. A tal proposito il rapper ha confidato di non riuscire a dire cos'è accaduto, ma in futuro renderà noti i dettagli della malattia: "Non sono abbastanza lucido per andare oltre".

Infine, l'artista ha rivolto un pensiero alla sua famiglia per avergli fatto sentire il suo appoggio in un momento di smarrimento: "Ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, la mia famiglia, i miei amici".

Il messaggio di Ferragni

Poco dopo la clip postata da Fedez, su Instagram, è arrivato il messaggio di Chiara Ferragni.

La influencer ha pubblicato uno scatto in cui è presente il marito, lei e il loro primogenito Leone. Nella didascalia la 34enne di Cremona ha speso parole al miele: "L'amore della mia vita, Fedez, in questi giorni ha bisogno di supporto extra".

Chiara ha spiegato che l'amore che provano per il rapper milanese è indescrivibile. Poi, Ferragni ha parlato del futuro del consorte: "Presto starai bene". Infine, la influencer ha precisato che Fedez potrà sempre contare sull'appoggio e sull'affetto della famiglia e di tutte le persone che lo amano.