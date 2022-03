Un tragico incidente stradale ha stroncato la vita di un giovane ciclista a Ravenna. Il 28enne era in giro con la sua bicicletta quando è stato improvvisamente travolto da un'automobile. Il ragazzo non è morto sul colpo, ma poco dopo essere stato trasportato in ospedale.

Per effettuare i rilievi di rito la polizia locale di Ravenna è stata costretta a bloccare la viabilità nella zona dell'incidente.

Un ciclista ravennate, Marco Saponi, è deceduto in un incidente stradale: il giovane è stato travolto da un'automobile, una Volkswagen Golf, mentre era in sella alla sua bicicletta.

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 marzo su viale Po.

L’impatto, particolarmente violento, ha fatto sbalzare il 28enne a circa 10 di metri di distanza per poi farlo ricadere sull'asfalto.

La dinamica dell'incidente in cui il giovane ciclista ha perso la vita

Saponi, che proveniva da via Dismano Vecchio, al momento dell'impatto stava attraversando la strada sulle strisce pedonali e portava con sé un borsone sportivo. Ancora non è chiaro con certezza se fosse sulla bicicletta o se invece spingesse quest'ultima a piedi. Una persona che viaggiava sull'automobile dietro quella dell'investitore ha raccontato di aver visto improvvisamente un corpo sbalzare in aria e riversarsi violentemente sull'asfalto.

La persona alla guida della Volkswagen Golf ha dichiarato di non aver visto il ragazzo, in quanto abbagliato dai forti raggi del sole: dopo essersi fermato a lungo sul posto dell'incidente, anche l'uomo è stato trasportato in ospedale in forte stato di choc. Inoltre, l'automobilista, come è consuetudine fare in questi casi, è stato sottoposto all'esame dell'alcoltest, risultando negativo.

I soccorsi del personale del 118

Oltre agli agenti di polizia per i rilievi del caso, sul posto dell'incidente è giunto immediatamente il personale del 118 che ha trasportato d'urgenza il ragazzo al nosocomio Bufalini di Cesena. Proprio in ospedale è stata accertata la morte del giovane, causata dalle varie lesioni subite dal ciclista all’impatto.

Le forze dell'ordine sono risalite all'identità del giovane solo dopo il suo trasporto in ospedale. Il 28enne, infatti, non aveva con sé i documenti.

Per effettuare i dovuti accertamenti le strade vicine a viale Po, nonché tutto il tratto della carreggiata in cui si è consumata la tragedia sono stati chiusi al traffico per diverso tempo.