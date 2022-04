Lo scorso 8 aprile il Ministero della Salute ha annunciato, con un avviso pubblicato sul proprio sito, il ritiro di alcuni lotti di prodotti Kinder realizzati dalla Ferrero in Belgio, per scongiurare la diffusione della Salmonella. Ha inoltre esortato i consumatori a non utilizzare i prodotti che sono stati indicati come dannosi per la salute. Anche la stessa azienda ha dato notizia con un comunicato apparso sul sito ufficiale in cui rassicura "che le uova di Pasqua Kinder GranSorpresa sul mercato italiano sono prodotte in Italia ad Alba (CN) e non sono coinvolte dal richiamo"

Il ritiro riguarda i prodotti fatti ad Arlon, in Belgio

Sono stati ritirati dal mercato italiano i prodotti Kinder che sono stati confezionati nello stabilimento Ferrero che si trova ad Arlon, in Belgio.

Il richiamo riguarda tutti i prodotti di quello stabilimento che arrivano fino al lotto L098L in particolare i Kinder sorpresa maxi "Puffi" e "Miraculous". Nel documento diffuso dal ministero della salute si legge: "Se avete acquistato questo prodotto, non consumatelo" ed un invito a contattare il servizio clienti attraverso il numero verde dell'azienda qualora fossero stati acquistati i prodotti appartenenti a quei lotti di produzione. Successivamente il richiamo è stato esteso anche ai Kinder sorpresa T6 della categoria Pulcini. Il lotto interessato è sempre della medesima categoria ed è riferito ai prodotti con termine di conservazione sino al 21 agosto dell'anno corrente. L'avviso di questo richiamo dei prodotti è stato diffuso in maniera capillare.

L'annuncio è stato pubblicato anche all'interno di molte catene di supermercati italiani quali: Bennet, Lidl, Penny Market, Sigma, Carrefour, con lo scopo di informare e tutelare la salute dei consumatori. L'azienda produttrice ha tenuto anche a precisare nel comunicato diffuso che i lotti delle uova di Pasqua Kinder gran Sorpresa venduti sul mercato italiano non sono interessati dal richiamo per rischio salmonella, questo perché sono stati prodotti tutti ad Alba in Italia.

La nota dell'azienda

Si legge sul sito ufficiale della Ferrero che "Nell'ambito delle indagini in corso relative alla contaminazione da salmonella, in collaborazione con le autorità per la sicurezza alimentare, Ferrero ha deciso di sospendere le attività produttive presso il proprio stabilimento di Arlon, in Belgio.Ferrero ha anche deciso, con effetto immediato, di estendere il richiamo in Italia alle referenze Kinder Sorpresa T6 “Pulcini”, Kinder Sorpresa Maxi 100g “Puffi” e “Miraculous” - e Kinder Schoko-Bons prodotti ad Arlon

Il precedente ritiro

Alcuni giorni fa, prima della diffusione del comunicato da parte della Ferrero e dal ministero della salute, erano già stati ritirati dal mercato italiano gli ovetti Kinder Schoko Bons, prodotti sempre nello stabilimento in Belgio che è stato chiuso lo scorso 8 aprile dopo la segnalazione di alcuni casi di salmonella registrati nel Nord Europa in Irlanda e in Inghilterra, paesi da cui è partito l'allarme.

Secondo quanto riposato dalla BBC sono stati registrati 63 casi di salmonellosi e quasi tutti riguardanti bambini di età inferiore ai 6 anni.

Lo stabilimento del Belgio, attualmente oggetto di discussioni, riaprirà una volta che verranno chiuse le indagini ed effettuati i dovuti controlli per tutelarea salute dei consumatori e quando saranno ripristinate le normali attività.