La prof Veronica Peparini, protagonista del serale di Amici 21, rompe il silenzio su Andreas Muller.

Nei giorni scorsi il ballerino, ed ex vincitore del talent show di Maria De Filippi, aveva spiegato sui social di essere alle prese con un momento di "depressione", che lo stava mettendo a durissima prova.

Andreas aveva lasciato intendere che anche dal punto di vista sentimentale le cose non stessero andando nel migliore dei modi, ma a quanto pare questa non sarebbe la realtà dei fatti, così come spiegato dalla prof Peparini.

Andrea Muller in crisi con la prof Peparini?

Nel dettaglio, Andreas Muller quest'anno non è presente nel cast dei professionisti al serale di Amici 21, dato che si è infortunato ed è stato costretto a rinunciare a questo impegno con la trasmissione di Maria De Filippi.

Sui social Andreas aveva ammesso che si trattava di un periodo per niente facile dal punto di vista personale.

A causa di questo infortunio al ginocchio, il ballerino aveva lasciato intendere che ne stesse risentendo anche la sua vita sentimentale e quindi la sua relazione con la prof Peparini, che ha conosciuto proprio ai tempi della sua partecipazione al talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

'Il mio Andreas non sta bene', ammette la prof di Amici 21

Ma come stanno davvero le cose? Andrea e Veronica Peparini sono in crisi oppure no? A fare un po' di chiarezza su questa situazione ci ha pensato la prof stessa del serale di Amici 21, la quale ha voluto mettere in chiaro le cose.

Intervistata dal settimanale Nuovo, la prof Peparini ha ammesso che Andrea non sta vivendo un periodo facile e sereno, ma ha smentito le voci legate a una loro possibile crisi.

"Il mio Andreas non sta bene, però insieme superiamo tutto" ha svelato la prof del serale di Amici 21, confermando di fatto che l'ex vincitore del programma starebbe soffrendo per via di questo infortunio che l'ha costretto al riposo.

"La vita è fatta di alti e bassi e lui ora non si sente al top per via di questo infortunio al ginocchio" ha proseguito ancora la prof di danza del programma di Maria De Filippi.

'Nessuna crisi', la prof Peparini rompe il silenzio su Andreas

"Non parlerei di depressione che è una parola importante, ma di un momento delicato in cui non si sente al top" ha aggiunto ancora Veronica Peparini, smentendo così le voci di crisi.

"Lui mi ha anche ringraziato pubblicamente per la pazienza e per il mio essere sempre al suo fianco. Nessuna crisi all'orizzonte" ha precisato l'insegnante del talent show Mediaset.

"Il segreto del nostro amore, vero e puro, è quello di affrontare la vita con il sorriso" ha chiosato la prof Peparini.