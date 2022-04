Non ha fatto in tempo ad uscire il primo album di Sangiovanni che è già finito nella bufera: anzi, per essere più precisi è una delle dodici tracce di Cadere Volare -questo il titolo del lavoro dell'artista vicentino- a fare storcere il naso agli utenti del web. Il diciannovenne all'interno di una canzone pronuncia la no-word riportando alla memoria del popolo di Twitter quando ad usarla furono Pio ed Amedeo che in quell'occasione furono aspramente criticati. E allora qualcuno si è domandato perché i due comici sono stati 'cancellati' dai programmi di Canale 5 e Sangiovanni no?

Bufera su una canzone del nuovo album

Sangiovanni ha fatto indignare una parte del popolo del web. Il cantante ha usato all'interno della canzone la n-word con l'intento di esorcizzare il termine in quanto tale e volendo piuttosto dare la giusta importanza alle azioni e i dati di fatto. Ma in realtà ha ottenuto l'effetto contrario: se Pio e Amedeo sono stati sottoposti alla gogna mediatica per aver scelto di esporsi con lo stesso termine e ponendo sulla stessa linea di Sangio, lo stesso non è accaduto a quest'ultimo che anzi sarà ospite proprio stasera, 9 aprile, ad Amici 21 per promuovere il suo album.

'Pio e Amedeo giustamente crocefissi [...] Sangiovanni si permette di scrivere un testo SUGLI STESSI principi decantati dai due pagliacci e dicendo anche la nword.

La questione è: perché i primi vengono cancellati mentre il secondo no?', ha scritto un utente su Twitter mostrando tutta la sua indignazione per la differenza di trattamento. E questo è solo uno dei tanti messaggi contro Sangiovanni, che nel frattempo sta cercando di mostrarsi ai fan sotto una lente diversa con il suo nuovo album, a partire dal cambio di immagine.

L'indignazione del popolo di Twitter

'Sangiovanni il ragazzino bianco eterosessuale che vuole rivoluzionare la società con lo smalto per i diritti lgbtq+ e dire la n word nelle canzoni per promuovere il concetto pio e amedeiano del non sono le parole ma le intenzioni forse era meglio fermarsi a una bag di guccy', ha fatto eco in maniera ancora più dura un altro utente.

Insomma, pare proprio che il concetto che Sangio voleva spingere col testo della sua canzone non sia arrivato, o quanto meno non nel modo in cui voleva lui.

E chissà se presto o tardi Sangiovanni non deciderà di prendere parola per spiegare la sua scelta, visto che a quanto pare in pochi hanno compreso. Di certo, l'idea de cantante che si è posto sempre dalla parte dei diritti dei più deboli nella società non voleva ferire nessuno, anzi tutto il contrario ma probabilmente in questo caso sarà necessaria una sua presa di posizione netta.