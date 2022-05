Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana 'Beautiful', che vede al centro di tutte le sue narrazioni la tormentata storia d'amore fra Ridge Forrester e Brooke Logan e il movimentato triangolo amoroso fra Hope Logan, Steffy Forrester e Liam Spencer. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 9 al 15 maggio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui sospetti di Thomas per Vinny, sulla confessione di quest'ultimo in merito al test di paternità, sulla decisione di Steffy di trasferirsi in Francia, sulla delusione di Hope per il tradimento di Liam, sui diverbi fra Paris e Zoe e sulla confessione di Finn alla compagna.

Thomas scopre la verità

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Thomas si convincerà che Vinny Walker abbia falsificato di proposito il test di paternità di Steffy, per far credere a tutti che il bambino che aspetta la sorella sia di Liam e non di Finn. Convinto delle sue opinioni, Thomas affronterà caparbiamente l'amico che negherà ogni cosa, non capendo perché lui non voglia approfittare della situazione per riconquistare Hope. Ridge sarà molto felice nel vedere la figlia felice e serena grazie alla presenza di Finn nella sua vita. Più tardi, però, Steffy confesserà al padre di non voler costringere il compagno a vivere con l'onta di dover crescere un figlio non suo. Per questo motivo, infatti, Steffy mediterà di trasferirsi seduta stante a Parigi per poi decidere di farlo davvero.

Nel frattempo, Thomas e Finn si ritroveranno a discutere con Vinny nel laboratorio delle analisi, scoprendo che l'uomo ha davvero falsificato il test.

Brooke consola Hope

Felice per aver scoperto che il bambino è suo, il medico correrà a dirlo a Steffy, scoprendo che quest'ultima l'ha lasciato per trasferirsi a Parigi. Dopo aver saputo da Ridge che la compagna è in partenza all'aeroporto, Finn correrà da lei riuscendo a fermarla all'ultimo minuto prima che se ne vada.

Zoe, intanto, soffrirà moltissimo per essere stata lasciata da Carter e sfogherà la sua rabbia nei confronti di Paris, accusandola di aver organizzato tutto per farle del male. Non contenta, la giovane chiederà alla sorella di lasciare immediatamente la Forrester e Zende. Paris si rifiuterà di assecondare la volontà della sorella, mentre Brooke conforterà Hope, sempre più convinta di non riuscire a perdonare Liam per quello che le ha fatto.

L'umore di Hope migliorerà notevolmente quando Thomas le confiderà che il marito non ha concepito nessun bambino quando l'ha tradita con Steffy. Ridge confiderà a Brooke di essere molto orgoglioso di sua figlia, capace di sacrificare la sua felicità per amore.