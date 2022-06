Fariba Tehrani è stata ricoverata in ospedale causa malore. L'ex naufraga della passata edizione dell'Isola dei Famosi lo ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram condividendo una foto tra le stories. Nessun commento da parte della madre di Giulia Salemi con cui ha partecipato al reality Pechino Express. Non è mancata la reazione dei seguaci della 60enne che si sono preoccupati per quanto accaduto. A rassicurare i fan di Fariba è stato l'agente della persiana, Alessandro Piscopo raccontando cosa è successo.

Il racconto di Alessandro Piscopo

Al sito Fanpage, Alessandro Piscopo ha narrato che Fariba Tehrani ha passato un paio di giorni nell'ospedale di Piacenza. L'agente della madre di Giulia Salemi ha dichiarato che dapprima ha avuto una polmonite che è scaturita in problemi respiratori. Fariba ha avuto un malore. Piscopo ha aggiunto che la persiana sta meglio ed è ritornata a casa. I followers attendono il ritorno di Fariba sui social con la consueta simpatia ed energia.

Il rapporto con la figlia Giulia

Fariba, ritornata a casa, avrà sicuramente ricevuto le giuste attenzioni da parte della figlia Giulia Salemi. Le due sono particolarmente legate e in varie circostanze l'ex gieffina ha manifestato il proprio incoraggiamento nei confronti della persiana rispetto, anche, alla sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Ricordiamo che Fariba Tehrani è nata in Iran il 10 maggio 1962, quindi ha compiuto 60 anni circa un mese fa. All'età di 18 anni, invece, il suo arrivo in Italia che le ha permesso di sfuggire alle condizioni politiche e sociali precarie del suo paese. Fariba vive a Piacenza, in Emilia Romagna, e gestisce un centro benessere.

Il rapporto con Giulia Salemi è terminato in più occasioni sotto la lente di ingrandimento. Come, ad esempio, quando l'influencer ha partecipato per due edizioni al Grande Fratello Vip, Fariba è stata presente, esprimendo i propri pensieri riguardo alle due relazioni d'amore della figlia nate nella casa più spiata d'Italia con Francesco Monte (poi terminata) e con l'attuale fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Con il tempo Giulia Salemi è divenuto un personaggio del mondo dello spettacolo particolarmente amato e apprezzato dai fan e anche grazie al rapporto nato nel loft di Cinecittà con il lucano, sta vivendo un momento molto felice dal punto di vista sentimentale. Dal suo canto, Giulia ha fatto sentire il proprio sostegno alla madre quando, l'anno scorso, ha partecipato all'Isola dei Famosi, recitando un ruolo da protagonista. Insieme, invece, hanno condiviso l'esperienza a Pechino Express nel 2015.