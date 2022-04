In occasione della puntata de La Pupa e il Secchione andata in onda martedì 19 aprile su Italia1, Francesco Chiofalo ha ricevuto una proposta "piccante" da Malena, attrice di film a luci rosse. La fidanzata del concorrente, Drusilla Gucci in una serie di stories su Instagram, in questi giorni ha ammesso di non avere gradito l'atteggiamento del suo compagno. Intanto, la giovane è stata invitata da Barbara D'Urso ad avere un confronto col suo compagno nella prossima puntata de La Pupa e il Secchione.

L'accaduto

Nella scorsa puntata Malena è arrivata a La Pupa e il Secchione come "Pupa per una sera".

In studio, l'attrice ha confidato a Barbara d'Urso di avere notato un certo interesse di Francesco Chiofalo: il concorrente non le avrebbe mai tolto gli occhi di dosso. A tal proposito l'ospite per una sera ha fatto una proposta a Chiofalo: "Vorrei passare una notte in villa con te. Se accetti, sicuramente ci divertiremo".

La reazione di Drusilla

Drusilla Gucci non ha fatto gradito la proposta avanzata da Malena al suo fidanzato. In una serie di stories su Instagram, nei giorni scorsi, la giovane ha affermato: "Sono profondamente schifata e disgustata da quello che ho visto". Drusilla ha precisato di essere delusa sia dall'attrice che dal compagno: la prima ha rivolto una proposta "piccante" a un uomo fidanzato, mentre lui ha replicato di non poter accettare perché "purtroppo" era impegnato.

La giovane Gucci ha fatto capire di essere pronta a mettere in pausa la sua relazione con Chiofalo: "Basta".

Lo sfogo di Drusilla a Pomeriggio 5

Nella puntata di Pomeriggio 5, in onda venerdì 22 aprile su Canale 5, Barbara d'Urso ha deciso di invitare in studio Drusilla Gucci. La 27enne ha ribadito la delusione nei confronti del fidanzato: "L'ho presa male, questa è una cosa scandalosa".

Poi ha aggiunto che la sua è una reazione normalissima, dicendosi certa che qualsiasi altra donna innamorata avrebbe reagito come lei.

La compagna di Chiofalo si è detta sicura di avere ragione: "Mi ha irritata, sono gelosa". Drusilla ha precisato di non avere pregiudizi sul lavoro di Malena, ma al tempo stesso ha ribadito che non si chiede di trascorrere una notte insieme a un uomo impegnato.

Drusilla Gucci ha affermato: "Voglio prendere le distanze da questo discorso penoso da cui mi dissocio", definendo il tutto come un "teatrino ridicolo" e aggiungendo: "Me la prendo con tutti e due".

A quel punto Barbara d'Urso ha chiesto a Drusilla Gucci se avesse voglia di avere un confronto con il compagno e quest'ultima ha accettato l'invito: "Volentieri verrò a La Pupa e il Secchione per parlare con lui".