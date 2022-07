Giovedì 14 luglio 2022 si è spenta all'età di 73 anni Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

A comunicare la notizia, è stato proprio l'ex marito sui The Truth Social, dove ha speso parole davvero commoventi per l'imprenditrice ed ex indossatrice di origini ceche classe 1949. Stando a quanto riporta l'Abc, gli operatori di servizio sanitario di Manhattan hanno trovato la donna senza vita nella sua abitazione all'Upper East Side. Secondo il Tmz, l'ex signora Trump sarebbe deceduta per infarto poco dopo l'ora di pranzo.

Il messaggio commosso di Donald Trump in memoria dell'ex moglie Ivana

"Sono molto rattristato d'informare tutti coloro che l'hanno amata, e sono molti, che Ivana Trump è morta", ha esordito così Donald Trump, annunciando la scomparsa della sua prima consorte.

"Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr, Ivanka ed Eric. Era così orgogliosa di loro, come eravamo tutti così orgogliosi di lei", ha infine chiosato Donald Trump nel suo messaggio rivolto a Ivana, la donna con cui convolò a nozze nel 1973 e poi divorziò nel 1992.

Il matrimonio di Donald e Ivana Trump

Ivana Trump, al secolo Ivana Marie Zelnickova, nacque il 20 febbraio 1949 a Zlin, in Cecoslovacchia. Negli anni '70 lasciò il proprio paese natale e conobbe l'uomo d'affari americano Donal Trump a New York.

I due convolarono a nozze nel 1973 ed ebbero i figli Donald John Jr. nel 1977, Ivanka nel 1981 ed Eric nel 1984. Donald e Ivana divorziarono nel 1992.

In un'intervista rilasciata all'Abc nel 2017, Ivana dichiarò di aver perdonato l'ex marito per il tradimento con l'attrice americana Marla Maples, sua seconda moglie. Infatti, la donna confessò di essersi riappacificata e di sentire telefonicamente con l'ex marito Donald Trump almeno una volta la settimana.

Ivana Trump e l'amore per l'attore Rossano Rubicondi

Dopo due matrimoni naufragati alle spalle (quello con Donald Trump e quello con l'imprenditore Riccardo Mazzucchelli), Ivana Trump conobbe l'attore e modello italiano Rossano Rubicondi, di 23 anni più giovane. I due convolarono a nozze nel 2008 e presero parte a varie trasmissioni televisive, tra cui il reality show L'Isola dei famosi (che all' epoca andava in onda su Rai 2) e successivamente come ospiti a Pomeriggio 5 e Live-Non è la d'Urso su Canale 5.

Rubicondi era morto a causa di un melanoma il 29 ottobre 2021 e i funerali furono allestiti proprio da Ivana Trump a New York. Ivana inoltre mandò una lettera Domenica In per ricordare proprio Rubicondi.