Montasio, ciclista precipita per vari metri e perde la vita

Continuano gli incidenti in montagna. Sul Montasio, il più alto monte del Friuli, dopo il Coglians e la Creta delle Chianevate, situato in provincia di Udine, un'escursione si è conclusa in tragedia. Un ciclista di 73 anni, abitante di Tolmezzo, ha perso la vita dopo essere caduto dalla sua mountain bike e precipitato per alcune decine di metri dal sentiero 622 che dalla predetta montagna porta ai Piani di Là, a una quota di quasi 1200 metri. Il fatto di cronaca è accaduto nella tarda mattinata di lunedì 25 luglio.

L'uomo, Valter Tedesco, stava facendo una escursione in compagnia di alcuni amici quando è rimasto vittima del tragico incidente, le cui cause sono ancora da accertare; si pensa ad un malore improvviso, ma non si esclude che la tragedia sia stata provocata da un errore commesso involontariamente dallo stesso ciclista nel condurre la sua mountain bike, sebbene lo stesso indossasse il casco integrale e tutte le altre dotazioni di protezione.

Incidente sull'altopiano del Montasio: allertati immediatamente i soccorsi

Appena ha ricevuto la notizia dell'accaduto, la Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (Sores) ha immediatamente allertato i soccorsi. Subito dopo le ore 13 sono giunti sul posto dell'accaduto l'elisoccorso regionale, l'equipe della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico, nonché i soccorritori della Guardia di Finanza.

Per il ciclista non c'era ormai più niente da fare e il personale sanitario ha potuto solamente constatare il decesso del 73enne.

Tragedia sul Montasio: le indagini della Guardia di Finanza

Dopo essere intervenuta l'autorizzazione del giudice, la salma è stata trasportata all'ex caserma della Guardia di Finanza, nel piazzale di Sella Nevea, in attesa dell'auto delle pompe funebri.

Sono in corso le indagini della Guardia di Finanza, che sta sentendo i compagni di escursione della vittima, secondo i quali Tedesco avrebbe perso il controllo della sua bicicletta in una pericolosa zona in discesa, precipitando per circa 20-30 metri.