In un paese dell'America Latina è stata individuata una ragazza molto somigliante all'immagine che ritrae Angela Celentano come sarebbe oggi, creata tramite la tecnica dell'age progression. I genitori della ragazza, che oggi avrebbe 29 anni, hanno diffuso la nuova immagine che la mostra come sarebbe adesso. Angela scomparve il 10 agosto 1996 dal Monte Faito a Vico Equense, in provincia di Napoli. La giovane sudamericana, che è stata individuata come somigliante ad Angela, avrebbe inoltre una voglia di caffè sulla schiena, proprio come la scomparsa.

La ragazza, nella ricostruzione fatta al pc dagli esperti dell'associazione statunitese Missing Angels Org, appare con i capelli di colore castano e molto somigliante alle sorelle. Il legale dei coniugi Celentano, l'avvocato Luigi Ferrandino, ha spiegato tramite alcune dichiarazioni riportate da Vanity Fair che per realizzare la foto sia stata utilizzata una tecnologia che ha invecchiato un'immagine di Angela quando era piccola, aggiungendo inoltre i tratti somatici dei suoi famigliari.

Angela Celentano: una foto realistica

L'immagine che mostra Angela Celentano come sarebbe al giorno d'oggi appare talmente realistica che stanno arrivando i primi risultati in seguito alla condivisione sui social network e nei database sulla gente scomparsa.

Recentemente è stata individuata una ragazza latinoamericana che sembra somigliare molto alla foto in cui Angela appare "invecchiata". I genitori della bambina, sparita nel nulla nel 1996, stanno seguendo questa pista, ma non sono da soli in questo percorso: a coadiuvarli una squadra di professionisti tra cui figura anche il dottor Sergio Caruso, criminologo e pedagogista.

La voglia della ragazza sudamericana

Luigi Ferrandino ha parlato dell'avvio di alcune verifiche per comprendere se la giovane dell'America Latina abbia realmente qualcosa a che fare con Angela Celentano. Al momento è stato reso noto solamente che questa donna, oltre a somigliare molto ad Angela, avrebbe una voglia di caffè sulla schiena simile a quella dell'allora bimba.

Pare inoltre che la ragazza abbia un passato abbastanza oscuro. Ferrandino ha aggiunto che al momento tutti questi elementi siano in corso di valutazione e solo in seguito si potrà procedere all'esame del Dna.

I genitori della bambina non si arrendono

I genitori di Angela Celentano non si arrendono e dopo 26 anni non hanno ancora perso la speranza di ritrovare la loro figlia sana e salva. Gli stessi hanno raccontato come la foto tramite age progression sia stata realizzata da un team di esperti della Missing Angels Org, un'associazione statunitense con sede in Florida. I coniugi Celentano hanno ammesso di essersi molto emozionati nel vedere tale immagine.