Sono state ore d'ansia per i fan della "regina" indiscussa di Uomini e donne. Dopo essersi assentata dai social network per un po' di giorni, Ida Platano è riapparsa per spiegare di aver avuto delle emicranie talmente forti da aver avuto bisogno delle cure in ospedale. Anche se ancora un po' provata, la dama del Trono Over è tornata a casa ed è in fase di guarigione dopo questa piccola disavventura.

Novità sulla protagonista di Uomini e Donne

Una foto che Ida ha pubblicato su Instagram la sera del 9 agosto è bastata a mettere in allarme fan e curiosi.

Nel motivare la sua insolita assenza dai social network da più di 24 ore, Platano ha fatto sapere di trovarsi in ospedale per degli accertamenti e che a breve avrebbe detto di più.

Nelle scorse ore, tramite alcuni video che ha caricato sempre sul suo profilo personale, la dama del Trono Over ha confermato di non essere stata affatto bene, anche se non è scesa nei particolari della faccenda.

"Tutto è cominciato con delle fortissime emicranie, non le ho mai avute così. Mai successo veramente" ha raccontato la regina di Uomini e Donne.

Con il viso ancora provato e lo sguardo basso, la parrucchiera ha aggiunto: "Il mio medico mi ha detto di andare al pronto soccorso".

La protagonista del dating show non ha nascosto gli attimi di paura che ha vissuto quando si è dovuta recare in ospedale per cercare di capire cosa le stesse succedendo.

Piccoli miglioramenti per il volto di Uomini e Donne

"Ho fatto varie visite e oggi sto già un po' meglio" ha proseguito Ida nel racconto di quello che le è accaduto negli ultimi giorni.

La dama di Uomini e Donne non ha svelato l'esito degli accertamenti che ha fatto in ospedale in seguito a dei forti mal di testa, ma il fatto che sia stata già dimessa e che si trovi a casa è piuttosto rassicurante.

"Mi riprenderò, guarirò. Buon pomeriggio" si è concluso con queste poche parole il messaggio che Platano ha rivolto ai follower di Instagram dopo essere rientrata nella sua abitazione.

Una piccola disavventura per la regina del dating show di Maria De Filippi, il personaggio sul quale si sono basate le dinamiche più interessanti della precedente edizione: dagli amori finiti male con Marcello, Diego e Alessandro al tentativo di ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri.

Il ritorno a Uomini e Donne e i confronti con gli ex

La permanenza in ospedale è stato soltanto un momento no in un'estate bellissima che Ida sta vivendo. Come lei stessa ha raccontato sui social network, questi mesi lontano dagli studi di Uomini e Donne sono stati di rinascita e di condivisione di istanti piacevoli con le persone che ama, in particolare il figlio Samuele.

A breve, precisamente tra un paio di settimane, Platano probabilmente tornerà a Roma per partecipare alle registrazioni delle puntate della nuova edizione del dating show.

Secondo i rumor che circolano in rete, la bresciana dovrebbe ritrovare davanti alle telecamere almeno due suoi ex fidanzati: Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, infatti, sarebbero stati riconfermati nel cast 2022/2023 del Trono Over e non è escluso che sin dall'inizio delle riprese abbiano dei faccia a faccia con la parrucchiera.

Un'altra indiscrezione, però, fa sapere che anche Marcello Messina potrebbe tornare in televisione dopo qualche mese d'assenza. L'uomo avrebbe messo fine alla sua ultima relazione e gli autori di U&D si sarebbero affrettati a contattarlo per chiedergli di rientrare nel parterre maschile già a partire da fine agosto, quando ricominceranno le registrazioni.