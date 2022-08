Alessia e Giulia Pisanu, due sorelle di 15 e 17 anni sono state travolte e uccise sui binari della stazione di Riccione da un treno Frecciarossa in transito diretto a Milano. Le due ragazze erano si trovavano nella cittadina romagnola dove avevano trascorso il weekend con alcuni amici. Secondo quanto ricostruito, il macchinista del treno ha provato a rallentare e frenare, ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Secondo alcuni testimoni le due ragazze cercavano un bagno, dicendo di essere state derubate del telefonino. Una delle due ha poi attraversato i binari, fermandosi nel mezzo, proprio mentre da lontano arrivava il treno.

L'altra sorella l'ha raggiunta cercando di toglierla dai binari, ma purtroppo a nulla è servito. Le giovani ragazze sono morte entrambe a causa dell'impatto. Una testimone racconta che le due ragazze sono entrate nel suo bar in cerca del bagno, poi le ha viste uscire e subito dopo l'incidente. In serata sono giunti i genitori delle ragazze per il riconoscimento. La circolazione dei treni è stata interrotta per diverse ore.

Alessia e Giulia erano originarie di Castenaso



Alessia e Giulia erano originarie di Castenaso, in provincia di Bologna. Il padre ha un'azienda di traslochi. Le due sorelle avevano un'altra sorella più grande, Stefania. Entrambe frequentavano il liceo artistico a Bologna, condividevano la passione per il ballo ed entrambe erano assidue frequentatrici delle discoteche della riviera.

Anche domenica mattina erano tornate da una serata in discoteca. Erano molto unite, come scriveva una delle due in un post sui social, descrivendo la sorella come "unica ragione di vita". Il sindaco di Castenaso ha espresso parole di dolore e di cordoglio per Alessia e Giulia e per la famiglia, molto conosciuta in tutto il paese.

La procura non ha riscontrato nessuna anomalia nei sistemi di sicurezza della stazione di Riccione, catalogando il fatto come un incidente.

Una testimonianza oculare

Secondo quanto riportato da diverse testate, un testimone oculare avrebbe visto una ragazza con un vestito verde lanciarsi e sedersi sui binari, proprio mentre veniva annunciato l'arrivo del treno dall'altoparlante. Subito dopo avrebbe visto l'altra ragazza lanciarsi anch'essa sui binari in soccorso della sorella, cercando di portarla via. Pochi secondi dopo si è verificato l'impatto.