L’elicottero del Soccorso Alpino Trentino ha effettuato due interventi, domenica 31 luglio dopo le ore 18:30, sulle Pale di San Martino. Un terzo intervento è stato necessario, secondo quanto riportato dalla cronaca locale, sulle Dolomiti del Brenta per il recupero di due alpinisti che erano a corto di energia.

La cima più alta delle Pale di San Martino supera i 3mila metri di altezza e sono considerate la più grande estensione montuosa delle Dolomiti. Inoltre essa è costituita da un vasto altopiano di circa 50 km quadrati formati da roccia calcarea, raponzoli, papaveri di colore giallo, sassifraghe, stelle alpine e genziane.

Coppia di alpinisti sbaglia via e resta bloccata. Indispensabile l'intervento del Soccorso Alpino del Trentino

La Centrale Unica per le Emergenze del Soccorso Alpino Trentino è stata avvisata, verso le ore 18:40, per una cordata di due alpinisti, di origini venete, che si sono trovati in difficoltà durante la discesa in corda doppia. La coppia era scesa 30 metri al di sotto della cima del Campanile Pradidali, sito all’interno del gruppo montuoso delle Pale di San Martino. Dunque si trovavano a 2500 metri di altezza, sul versante nord-ovest, lontano dal percorso che intendevano seguire.

Non riuscendo a continuare il percorso in autonomia uno dei due uomini ha provveduto a lanciare l’allerta. Poco dopo l’elisoccorso, richiesto dal Soccorso Alpino e Speleologico d’accordo con il coordinatore dell’Area operativa del Trentino orientale, li ha raggiunti ad alta quota.

In questo punto il tecnico, tramite l’uso di due verricelli e l’aiuto di un altro soccorritore, ha messo in sicurezza la cordata e portato a bordo dell’elicottero gli alpinisti. Infine i due uomini sono stati trasportati fino al rifugio Pradidali e, da questo punto in poi, hanno fatto rientro a valle in piena autonomia.

Tre alpinisti chiamano il Soccorso Alpino perché bloccati sulla Cima Immink

Mentre l’elicottero del Soccorso Alpino Trentino stava rientrando alla base dei Mattarello è giunta la comunicazione di una nuova urgenza scattata, anche questa volta, dalle Pale di San Martino. Tre alpinisti – una donna e un uomo della provincia di Modena in compagnia di un terzo alpinista proveniente da Pesaro – durante l’ultimo tratto, lungo la via Solleder sulla Cima Immink, si sono trovati in difficoltà.

Non riuscendo ad avanzare nel percorso, verso le ore 19:40, hanno allertato il numero delle emergenze. I tecnici, dopo aver raggiunto i tre, li hanno verricellati lungo la parete e condotti a Fiera di Primiero affidandoli al Soccorso Alpino.

Il Soccorso Alpino Trentino salva due alpinisti stanchi

Stando alle Cronache un terzo allarme è giunto, alle ore 20:20, quando due uomini provenienti da Padova hanno chiamato il 112. Mentre si stavano calando in corda doppia, a circa 3000 metri di altezza, da cima Tosa (Dolomiti di Brenta) si sono accorti di non avere abbastanza energia per raggiungere la meta. L’elicottero del Soccorso Alpino Trentino li ha raggiunti e prelevati portandoli a bordo del velivolo. Subito dopo li ha trasportati fino a valle dove, in via precauzionale, sono stati affidati ai soccorsi della Stazione di San Lorenzo in Banale.