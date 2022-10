Il mondo della musica oggi è in lutto: si è spento a Genova all'età di 80 anni Franco Gatti, il "Baffo" del trio musicale italiano Ricchi e Poveri. Dopo aver contratto il Covid gli era stato riscontrato il morbo di Chron, di cui già in passato aveva sofferto e che da 30 anni risultava sopito.

A dare l'annuncio della scomparsa sono stati la famiglia del cantante e gli ex componenti del gruppo. "E' andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco" ha annunciato la band. "Non stava bene, l'aveva anche dichiarato. Ieri sono andata a trovarlo e ad abbracciarlo.

Non so cosa dire, sono proprio affranta". Queste le parole di Marina Occhiena, ex componente del gruppo. Il gruppo dei Ricchi e Poveri era nato nel 1967 come quartetto, di cui faceva parte anche Marina Occhiena. Quest'ultima lasciò la band nel 1981 e i Ricchi e Poveri continuarono la carriera come terzetto. Franco Gatti invece lasciò il gruppo nel 2016, tre anni dopo la prematura scomparsa del figlio Alessio, ventitreenne. Angela Brambati e Angelo Sotgiu, la "brunetta" e "il biondino" del gruppo, dopo il suo abbandono proseguirono come duetto, organizzando una reunion nel 2020 sul palco dell'Ariston durante il festival di Sanremo, con gli stessi Franco Gatti e Marina Occhiena, per i 50 anni del gruppo.

Il nome del gruppo Ricchi e Poveri, all'origine della sua nascita, era stato deciso da Franco Califano, definendoli ricchi di idee ma poveri di soldi. Nella loro cinquantennale carriera si ricordano canzoni come Sarà perchè ti amo, Che sarà, Se m'innamoro, La prima cosa bella, Mamma Maria, Voulez vous dancer. Il gruppo ha venduto 22 milioni di copie fra album e singoli.

Franco Gatti: biografia e carriera

Franco Gatti nasce a Genova il 4 ottobre 1942. Da sempre appassionato di musica, verso la fine degli anni '50 conosce Angelo Sotgiu, con cui forma, nel 1964 il duo "Jet". I due iniziano ad esibirsi nei locali della città, fino a che non incontrano Marina e Angela, con cui formano un quartetto musicale che poi diventerà, sotto la guida di Franco Califano, i Ricchi e Poveri.

Franco Gatti lascia una moglie e una figlia, Stefania e Alessia. La prematura scomparsa del figlio 23enne, trovato in casa senza vita nel 2013, lo aveva scosso e sconvolto a tal punto da decidere di abbandonare il gruppo e il mondo della musica. "Dopo che mio figlio Alessio è mancato la mia vita è cambiata. Io sono diverso, sul palco prima mi prendevo in giro, scherzavo sui miei baffi e sul nasone, facevo lo scemetto. Ora non me la sento più. Credo che ci rincontreremo, lo spero".

In riferimento al suo abbandono dalle scene musicali avvenuto nel 2016 aveva dichiarato: "Sembra che si sia ritirato uno dei Beatles. Certo, siamo popolari, ma non avrei mai pensato una cosa del genere. Non posso uscire di casa che mi fermano tutti, persone dispiaciute, e mi sento un pò in colpa per il mio gesto, ma che ci posso fare? L'età avanza, ho 74 anni, qualche acciacco e anche il dottore mi ha consigliato di fermarmi".