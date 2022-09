Da un po' di giorni, l'influencer Beatrice Valli, compagna dell'ex tronista Marco Fantini con cui ha avuto due bimbe sta facendo preoccupare i suoi tantissimi follower. La donna infatti è scomparsa dai social per alcuni problemi di salute che l'hanno costretta addirittura ad un ricovero ospedaliero di diversi giorni. A raccontare cosa le è successo è stata nelle scorse ore la stessa Beatrice Valli attraverso il suo profilo Instagram. Già Marco Fantini ci aveva tenuto a far sapere che sua moglie era in netta ripresa. Ad augurarle una pronta guarigione anche sua madre Sandra che attraverso le storie le aveva fatto forza.

Le parole di Beatrice Valli dimessa dall'ospedale

Beatrice Valli ha dichiarato che questa settimana dopo una serie di accertamenti le è stato diagnosticato il deficit vestibolare acuto. Poi ha aggiunto: "Sono giorni molto pesanti e duri per me". L'influencer ha fatto sapere che ci vorrà tempo anche se non sa precisamente quanto, ma ci sta mettendo tutta se stessa per riprendere tutte le energie e le forze che ha sempre dimostrando di avere. Beatrice Valli ha poi anche dichiarato: "A volte non siamo noi a comandare il nostro corpo, ma arriva il giorno in cui forse devi dire basta e capire davvero ciò che ti rende felice e serena".

Beatrice Valli e i problemi di salute dopo il red carpet a Venezia

Non è la prima volta che Beatrice Valli condivide con tutti i numerosi follower i suoi problemi di salute. Già in passato l'influencer è stata ricoverata diversi giorni per forti dolori addominali. Tanti comunque sono stati i messaggi di solidarietà arrivati alla moglie di Marco Fantini non solo da parte di familiari e amici, ma anche da parte di sue colleghe.

Ad augurarle una pronta guarigione, le sue sorelle Ludovica ed Eleonora e anche Giulua Salemi, pronta a far ritorno al Grande Fratello Vip con un ruolo del tutto inedito. Nel corso delle puntate si occuperà dei social portando in studio il sentimento popolare con i commenti e perché no anche qualche critica da parte dei telespettatori.

Tornando a Beatrice Valli, la donna era scomparsa dai social lo scorso 10 settembre dopo il red carpet del festival del cinema di Venezia. La sera stessa si era sentita poco bene ed era andata in ospedale. Dopo l'assenza dai social aveva fatto sapere di essere stata messa ko dal suo solito problema di vertigini e di stare un po' meglio ed essere stata dimessa dall'ospedale tranquillizzando la sua fanbase in allarme.