In Valle d'Aosta, durante il Tor des Glaciers, gara di corsa in montagna, otto corridori partecipanti alla competizione sono stati ritrovati e tratti in salvo dopo essersi persi a causa delle cattive condizioni meteorologiche.

Durante la corsa, infatti, si sono abbattute forti piogge e una tempesta di neve, ragion per cui sono state sospese la corsa di trial in questione, il Tor des Geants e anche il Tor30-Passage au Malatrà. Le prime due gare erano quasi in prossimità delle battute finali. Sono intervenuti nelle operazioni il Soccorso alpino, il Corpo dei vigili del fuoco, nonché il Corpo forestale valdostano.

Sette dei corridori sono risultati illesi, a differenza dell'ottavo, il quale, a causa di lieve ipotermia, è stato riportato a valle con una barella.

In Valle d'Aosta, otto corridori sono stati ritrovati e tratti in salvo dopo che per diverse ore sono risultati dispersi a causa delle cattive condizioni metereologiche che hanno interessato l'intera regione. Il fatto di cronaca è accaduto nelle prime ore del mattino di sabato 17 settembre.

Gli atleti in questione stavano partecipando al Tor des Glaciers, la gara di corsa in montagna che ogni anno si tiene in Val d'Aosta nel mese di settembre, quando nel bel mezzo della competizione, si sono dispersi a causa delle forti piogge e di una copiosa bufera di neve che ha colpito tutta la zona montana in cui si stava svolgendo la gara.

Otto corridori tratti in salvo in valle d'Aosta: le ricerche

Le ricerche degli otto corridori dispersi si sono svolte tutta la notte fra venerdì 16 e sabato 17 settembre a quasi 2.600 metri di quota, nell'intera area del col de Barasson, in prossimità del confine con la Svizzera, e i soccorritori sono stati sempre in contatto con gli atleti.

Al momento del ritrovamento, avvenuto all'alba, sette dei corridori sono risultati illesi, a differenza dell'ottavo, il quale, a causa di una lieve ipotermia, è stato riportato a valle con una barella.

Sono intervenuti nelle operazioni di ritrovamento il Soccorso alpino, il Corpo dei vigili del fuoco, nonché il Corpo forestale della Valle d'Aosta.

Per via della scarsa visibilità dovuta alla nebbia, l'elicottero della Protezione civile regionale, non riuscendo a raggiungere l'area, ha trasportato i soccorritori fino a un certo punto, dopodiché le squadre di ricerca hanno continuato le operazioni via terra.

La gara era in prossimità della battuta finale

Oltre al Tor des Glacies, si stavano disputando anche il Tor des Geants e il Tor30-Passage au Malatrà. Le prime due competizioni erano in prossimità delle battute finali.

Sono risultati impraticabili, a causa delle negative condizioni meteo, i colli des Ceingles, Saint Rhémy e del Malatrà. I corridori sono quindi stati evacuati a Courmayeur mediante i mezzi dell'organizzazione. Quanto alla gara Tor des Geants, saranno ritenuti finisher i corridori che sono riusciti a raggiungere, entro le 136 ore di gara, Saint-Rhémy-en-Bosses; per quanto concerne, invece, il Tor des Glaciers, verranno considerati finisher gli atleti giunti all'Hotel Italia. Anche il Passage au Malatrà è stato annullato.