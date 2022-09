Nelle scorse ore la cantante Emma Marrone è stata ospite di "Maschiacci", il podcast condotto dall'amica e collega Francesca Michielin. In seguito alla scomparsa del papà Rosario questa è stata la prima intervista per l'artista salentina.

Tra i vari argomenti affrontati, la cantante è tornata a parlare della malattia che lei stessa ha dovuto affrontare - per la seconda - spiegando perché scelse di parlarne con i suoi fan.

Le dichiarazioni della cantante

Nel 2019, la cantante salentina ha dovuto fare nuovamente i conti con un tumore, dopo che nel 2013, aveva già avuto un problema analogo.

Nell'intervista rilasciata all'amica Francesca Michielin, la 38enne ha rivelato come mai decise di rendere pubblica una cosa così delicata e intima: "Una persona come me non può sparire da un giorno all'altro senza dare spiegazioni".

Emma ha fatto sapere che in quel periodo stava lavorando al suo nuovo album, che sarebbe dovuto uscire a breve. In particolare ha ammesso che aver sentito il bisogno di raccontare la verità, in modo da evitare che alcune testate inventassero cose non veritiere sul suo conto. In quel momento, la cantante aveva moltissimi progetti in ballo, dunque si sentì crollare il mondo addosso nel momento in cui venne a sapere che la mattia era tornata.

Emma dunque volle essere sincera con i suoi fan.

Per questo motivo tramite il suo account social aveva spiegato che si sarebbe dovuta fermare per un po' a causa del tumore che era tornato, a tal proposito ora racconta: "Non c'è nulla di male nel dire che una persona non sta bene". Insomma, Emma non voleva allarmare i suoi fan, ma semplicemente spiegare il perché della sua assenza momentanea.

Emma e lo sfogo social dopo la morte del padre

Di recente, Emma è stata protagonista di un duro sfogo sui social. La cantante - la settimana scorsa - ha spiegato che suo papà Rosario è venuto a mancare a causa di una forma di leucemia con la quale combatteva dallo scorso ottobre. In particolare la cantante ha precisato che tutte le ipotesi complottistiche legate alla vaccinazione anti-Covid sono state solo delle illazioni.

In merito a coloro che hanno deciso di fare delle foto mentre si svolgevano le esequie di suo padre, Emma Marrone ha affermato: "Questi comportamenti così poco rispettosi non li meritavamo". L'artista salentina ha ribadito che quel gesto avrebbe arrecato ulteriore dolore e dispiacere alla sua famiglia.