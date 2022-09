Christian e Karim hanno perso la vita in una gita in montagna. I due amici, di soli 14 anni, sono morti in Canton Ticino, nella val di Blenio. Un'amicizia che li ha tenuti stretti fino all'ultimo, in quella maledetta caduta dalla scarpata. In ospedale è finito anche un terzo ragazzo, il primo ad accorgersi di quanto successo e a lanciare l'allarme per chiamare i soccorsi, ormai inutili.

Incidente mortale in Canton Ticino, muoiono due 14enni

Christian e Karim, di appena 14 anni, sono morti durante un'escursione in montagna in Canton Ticino, precisamente in val di Blenio.

I due stavano sempre insieme e la loro amicizia li univa da anni, ha detto il fratello di Karim.

L'incidente in montagna è avvenuto nella giornata di domenica 4 settembre e, oltre ai due ragazzi che hanno purtroppo perso la vita, ha visto anche un terzo giovane coinvolto, un tredicenne che si è precipitato a soccorrere i due amici insieme al fratello, finendo però giù dalla scarpata.

Che cosa è successo durante l'escursione

Karim e Christian erano in ritiro con al loro squadra di calcio. Doveva essere una gita tranquilla e all'insegna del divertimento, quella che ha invece visto spegnersi le loro giovani vite.

Dopo essere giunti al Rifugio Scaletta, i ragazzi sono stati suddivisi in due gruppi per rientrare.

Pare che Christian e Karim abbiano scelto un sentiero che non era segnalato. I due amici sono precipitati in concomitanza della seconda curva che si incrocia dopo aver percorso circa 2000 metri dal rifugio.

Il terzo giovane, con coraggio, è scivolato nella scarpata per tentare di aiutare Karim e Christian e allertare i soccorsi.

Le sue condizioni destano ancora preoccupazione.

Per Karim non c'è stato nulla da fare: il 14enne è morto sul colpo dopo la rovinosa caduta. Il suo amico Christian ha perso la vita dopo cinque giorni, senza che i medici potessero fare nulla per i traumi gravissimi riportati.

Chi erano Karim e Christian, i due amici morti in Canton Ticino

Sarà un rientro a scuola difficile per gli amici di Karim e Christian. Ci saranno due banchi vuoti al J.M.Keynes di Gazzada Schianno. Qui, Christian frequentava il secondo anno di Informatica e telecomunicazioni.

I due erano molto amici e condividevano la passione per il calcio. Facevano parte della Virtus Bisuschio ed erano andati in ritiro con la squadra in montagna, luogo che ha visto la loro morte.

I genitori di Christian e Karim hanno voluto ringraziare il personale medico dell'ospedale di Lugano, dove i medici hanno operato con perizia e molta umanità.