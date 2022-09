Un drammatico incidente stradale si è verificato poche ore fa sull'autostrada A12 Genova-Livorno tra i caselli di Versilia (Lucca) e Massa, in direzione Massa, e ha causato il decesso di una bambina di 4 anni residente nella città di Reggio Calabria. La dinamica di quanto si è verificato è al vaglio degli inquirenti. I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per poterla salvare e ne hanno confermato l'avvenuto decesso.

Bimba calabrese di 4 anni muore in un incidente stradale nei pressi di Massa

Non è stato ancora reso noto il nome della piccola di 4 anni che intorno alle ore 10:30 di questa mattina, primo settembre, è rimasta vittima di un incidente stradale verificatosi nei pressi di Massa, lungo l'autostrada A 12 Genova - Livorno.

La dinamica non risulta essere ancora chiara, ma sembrerebbe che nello scontro siano rimaste coinvolte due autovetture, su una delle quali stava viaggiando la bambina insieme alla mamma, al papà e alla sorellina di 10 anni. A causa del violento impatto, il veicolo si è capottato e ha preso fuoco. La piccola è stata sbalzata all'esterno finendo rovinosamente sull'asfalto.

Sul luogo si sono recati tempestivamente i sanitari del 118 che hanno iniziato a prestare tutte le cure del caso. Nonostante abbiano tentato di fare il possibile per rianimare la piccola, non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate sono risultate essere fatali. I suoi familiari, invece, sono stati soccorsi e, dopo essere stati stabilizzati, sono stati trasportati presso l'ospedale delle Apuane in codice giallo, quindi non sono in condizioni preoccupanti.

Sulla seconda autovettura stava invece viaggiando una coppia, un uomo e una donna, che non avrebbero riportato ferite.

Sul posto si sono inoltre recati i vigili del fuoco, diverse ambulanze della Croce Verde di Pietrasanta e della Misericordia di Viareggio, gli agenti della polizia stradale e il personale della Salt che si occupa della viabilità.

Era stato allertato anche l'elisoccorso regionale Pegaso.

Il tratto autostradale coinvolto nel sinistro è rimasto bloccato alla circolazione per diversi minuti sia in direzione nord che in direzione sud, in modo da consentire tutte le operazioni di soccorso e l’atterraggio dell’elicottero Pegaso. Successivamente, la corsia sud è stata riaperta, mentre è rimasta chiusa quella nord, dove è avvenuto l'incidente, per consentire la rimozione dei mezzi incidentati.

La vittima viveva insieme ai genitori, di origine marocchina, nella città di Reggio Calabria. Sgomento e incredulità tra gli amici e i conoscenti all'apprensione della notizia.