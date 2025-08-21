Qualche giorno fa Martina Nasoni aveva lasciato intendere che la sua vita stesse per cambiare. In un messaggio pubblicato sui social, l’ex vincitrice del Grande Fratello aveva scritto di prepararsi a vivere qualcosa di molto importante. Oggi, 21 agosto, la madre della ragazza e Guendalina Canessa hanno confermato che ha subito un trapianto di cuore e che l’intervento è andato bene.

Le parole della madre sui social

Martina aveva solo 12 anni quando ha scoperto di avere una cardiopatia ipertrofica e oggi, dopo circa 15 anni, ha ricevuto un nuovo cuore.

La sua storia è stata raccontata nei dettagli nel corso dell'edizione del Grande Fratello alla quale ha partecipato, quella che è andata in onda nel 2019 e che era condotta da Barbara D'Urso.

Qualche anno fa, la ragazza ha dovuto sostituire la batteria del pacemaker che le era stato impiantato quando era un'adolescente, ma nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha reso felici i familiari, gli amici e i fan.

"Mercoledì 20 agosto 2025. Un dono, una nuova vita", ha scritto la madre di Martina su Instagram per confermare quello che si vociferava in rete da alcuni giorni.

Le parole dell'amica Guendalina

La notizia del trapianto è stata confermata anche da una persona che Martina ha conosciuto nella casa del Grande Fratello nel 2019 e che è diventata una delle sue più care amiche.

In un video che ha postato su Instagram, Guendalina Canessa ha detto: "Sono un po' provata, in volo non pensavo ad altro. Ho sentito sua mamma, l'intervento è andato benissimo, un successone. Quando si riprenderà, sarà lei a raccontarvi tutto".

L'influencer ha rassicurato i fan sulle condizioni di salute di Martina dopo l'operazione, che dovrebbe segnare un punto di svolta nella sua vita.

La canzone di Irama in gara a Sanremo

La storia di Martina è stata raccontata anche da un artista che ha deciso di scriverci una canzone dopo averla ascoltata.

Nel 2019, Irama ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano La ragazza con il cuore di latta, un pezzo dichiaratamente ispirato alla vincitrice del Grande Fratello 2019 e ad alcune delle difficoltà che ha dovuto affrontare sin da piccola.

Qualche anno dopo aver vinto il reality, Martina ha accettato di rimettersi in gioco in un'edizione Vip, ma la sua avventura è stata più breve rispetto alla precedente.

Da un po' di tempo, la giovane lavora come speaker per RDS Next, e questo le sta permettendo di rimanere in contatto con le persone che si sono affezionate a lei dopo averla seguita 24 ore su 24 all'interno della casa più spiata d'Italia.