Problemi di salute per LDA, ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Il cantante figlio di Gigi D'Alessio nelle scorse ore ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui appare in un letto d'ospedale con la flebo al braccio. Tuttavia, il diciannovenne ci ha tenuto subito a rassicurare tutti coloro che lo seguono e che si sono preoccupati per lui chiarendo che non si tratta di nulla di grave e che c'è comunque chi sta peggio. LDA è stato costretto a rinviare per questo motivo gli eventi che erano in programma per questo weekend.

LDA dall'ospedale rassicura i suoi fan: 'C'è chi sta peggio'

L'ex allievo di Amici LDA ha iniziato il messaggio salutando tutti, poi ha aggiunto che per motivi di salute è stato costretto a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere la prossima domenica a San Severo. LDA ha detto anche di essere davvero molto dispiaciuto ma allo stesso tempo è sicuro di poter dare il massimo quando sarà guarito. Nel post si legge ancora: "Non è nulla di grave, tranquilli". Tanti i messaggi che gli sono arrivati da parte di chi lo segue e così attraverso le storie sempre su Instagram ha voluto di nuovo rassicurare tutti riguardo le sue condizioni di salute. Sono numerosi coloro che dalla sua partecipazione ad Amici hanno iniziato a seguirlo con molto affetto.

Tanti messaggi per il figlio di Gigi D'Alessio da parte dei suoi fan

Pur non specificando di cosa si tratti, LDA ha fatto sapere di aver letto i tanti messaggi ricevuti in queste ore, poi ha detto di voler bene a tutti ed ha mandato loro un grosso bacio. Il figlio del cantautore napoletano D'Alessio ha poi anche voluto mandare un messaggio molto significativo a quanti lo seguono dichiarando che le cose vanno affrontate tutte con il sorriso perché se ci guardiamo un secondo indietro possiamo notare quante persone stanno peggio di noi.

Poi, ha detto a tutti di stare tranquilli perché la sua situazione è una sciocchezza e presto tornerà più forte di prima. Intanto, dopo la partecipazione al talent Amici, ha raggiunto un successo sempre crescente. Il suo singolo "Bandana" è stato certificato oro ed ha ricevuto il platino per il singolo "Quello che fa male".

Nei mesi scorsi si è esibito insieme a suo padre Gigi in piazza Plebiscito a Napoli. Padre e figlio hanno duettato emozionando quanti erano presenti al grande evento proprio sulle note del brano: "Quello che fa male". Nei prossimi mesi, LDA sarà impegnato con numerosi eventi in giro per l'Italia. I concerti sono stati ovviamente posticipati dopo la notizia del ricovero in ospedale del cantante. Che aggiungere ancora. Non resta che fare gli auguri di una pronta guarigione a LDA.