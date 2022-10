Preoccupazione per LDA, nome d'arte di Luca D'Alessio: il cantante di Amici 21, nonché figlio del famosissimo Gigi, ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram in cui compare sdraiato in un letto d'ospedale con una flebo attaccata al braccio. L'artista ha fatto sapere in questa maniera di avere dei problemi di salute che gli impediranno di prendere parte a un evento di cui doveva essere protagonista la prossima domenica. In ogni caso, Luca ha voluto tranquillizzare i suoi tanti sostenitori, affermando che fortunatamente non si tratta di nulla di grave e tornerà presto dai suoi fan.

Piccolo malore per LDA

'Per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo…', ha esordito LDA sul suo profilo Instagram mostrandosi ai follower con il viso provato mentre in un letto d'ospedale si sottopone alle cure necessarie. Sebbene non abbia rivelato ai sostenitori cosa lo ha portato a rivolgersi ai medici, Luca si è detto molto dispiaciuto per aver dovuto rinunciare ai suoi impegni lavorativi. 'Inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito', ha continuato il cantautore che ha poi affermato di non avere nulla di grave e ha lasciato intendere che si riprenderà a breve.

Luca ha ricevuto subito il sostegno dei suoi colleghi e anche dei suoi ex compagni di Amici, tra cui ad esempio Albe e Sissi, che gli hanno augurato di riprendersi il prima possibile.

Poco dopo, l'artista ha voluto dire qualcosa di più ai suoi follower che gli hanno inviato molti messaggi. 'State tranquilli perché la mia situazione è una sciocchezza e tornerò più forte di prima', ha scritto Luca in una sua Instagram Story.

Insomma, pare proprio che si tratti di un problema poco grave che comunque sia ha costretto il figlio di Gigi D'Alessio a prendersi una pausa forzata dal palco e dai suoi seguaci.

Il cantante rassicura i fan nelle sue Instagram Story

Magari in futuro sarà proprio LDA a spiegare nei dettagli cosa gli è capitato ma nel frattempo dovrà prendersi cura di sé, anche se è parso consapevole che c'è chi sta peggio di lui.

Luca ha affermato, infatti, che bisogna affrontare ogni evento con il sorriso sulle labbra e lui ha dimostrato di avere un grande senso dell'umorismo durante la sua permanenza nella casetta di Amici. Nel suo percorso, LDA ha saputo conquistare l'affetto dei telespettatori anche se non è giunto alla finalissima, uscendo in una delle puntate delle serale.

Adesso a Luca non resta che curarsi e rimettersi subito perché i fan non vedono l'ora di vederlo di nuovo in una sua esibizione.