Nella casa del GF Vip si continua a parlare del caso Marco Bellavia, dopo che il concorrente ha abbandonato definitivamente il gioco.

In queste ore, sul web e sui social, è montata una clamorosa polemica nei confronti dei concorrenti e della produzione stessa del reality show.

In tanti sui social accusano i concorrenti di aver fatto bullismo nei confronti di Marco e intanto, questo pomeriggio, Elenoire Ferruzzi è tornata ad accanirsi contro l'ormai ex concorrente.

L'uscita di Marco Bellavia dal GF Vip scatena accese polemiche sui social

Nel dettaglio, l'uscita di scena di Marco Bellavia dalla casa del GF Vip ha scatenato un vespaio di polemiche in rete.

In tanti hanno puntato il dito contro i concorrenti stessi che, in queste settimane, non hanno mai dato il supporto necessario a Bellavia.

Il concorrente, infatti, in diverse occasioni ha chiesto aiuto ai suoi compagni di gioco, con la speranza di poter essere capito e di poter essere ascoltato, senza mai nascondere di essere alle prese con un difficile momento di depressione.

Eppure, da parte degli altri partecipanti ha solo ricevuto "porte in faccia", dato che tutti gli hanno voltato le spalle e come se non bastasse si sono cimentati in una serie di espressioni poco carine nei suoi confronti, che non sono passate inosservate al mondo social.

'Era un disadattato', l'attacco di Elenoire che si si scaglia contro Marco al GF Vip

E, anche adesso che Marco ha scelto di ritirarsi dal gioco, continuano a metterlo in cattiva luce. L'ultima è stata Elenoire Ferruzzi che, come riportato da "BlogTivvù", si sarebbe scagliata nuovamente contro il suo ormai ex compagno di gioco.

"Domani ci sarà il circo con questa storia di Marco, ci fanno passare da cattivi quando era solo un disadattato, per carità", sono le parole usate da Elenoire Ferruzzi all'interno della casa del GF Vip parlando del caso di Marco Bellavia.

Tuttavia, Elenoire non è stata l'unica che nelle ultime ore ha continuato a parlare con termini poco eleganti dell'ex concorrente.

Anche Ciacci spara a zero contro Marco Bellavia dopo l'addio al GF Vip

Anche Giovanni Ciacci, chiacchierando in casa con alcuni dei suoi compagni di gioco, ha usato parole decisamente offensive nei confronti di Marco.

"Un Marco ce lo siamo levati dai co...ni. Qui va capito chi va fatto fuori che ci dà più fastidio", ha esclamato Ciacci dopo il ritiro di Bellavia dal gioco.

In tutto questo, la polemica social contro i concorrenti di questo GF Vip accusati di bullismo, sembra non placarsi mai. A questo punto, però, resta da capire quale sarà la decisione finale della produzione e se ci saranno dei provvedimenti nei confronti del gruppo durante la nuova puntata serale del 3 ottobre.