Il ritiro di Marco Bellavia dal GFVip7 continua ad essere argomento di dibattito all'interno della casa.

Domenica 2 ottobre, Giovanni Ciacci parlando con Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi ha lasciato trapelare una certa soddisfazione per l'uscita del coinquilino. A tal proposito il costumista toscano ha spiegato la sua strategia all'interno del programma.

Le parole di Giovanni

Tra Giovanni Ciacci e Marco Bellavia c'è stato un forte scontro al termine della quarta puntata del GFVip7. Dunque, l'astio del costumista potrebbe essere dettato anche da quell'episodio.

Domenica 2 ottobre, Giovanni è tornato a commentare il ritiro di Bellavia dal programma. Parlando con Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi, Ciacci ha riferito di averne parlato anche con Pamela Prati: "Le ho detto: un Marco ce lo siamo levati dai c..."

In un secondo momento, il costumista ha affermato: "Qui va capito chi va fatto fuori, chi ci dà più fastidio". Il diretto interessato ha precisato che per "fastidio" intende all'interno del gioco e non dal punto di vista umano.

La strategia del concorrente

Per Giovanni Ciacci, all'interno della casa di Cinecittà i concorrenti più giovani non meriterebbero di rimanere a lungo: "Tranne Luca Salatino e George Ciupillan, gli altri non ascoltano".

Senza peli sulla lingua il costumista ha avuto da ridire su tutti i suoi compagni d'avventura del GFVip7: Antonella Fiodelisi parlerebbe solo dei suoi follower sui social, Antonino Spinalbese si sentirebbe superiore solo per essere stato impegnato con Belen Rodriguez mentre Giaele De Donà non aiuterebbe nelle faccende domestiche.

A tal proposito Ciacci ha rivelato la strategia adottata all'interno del programma: "Mirare, puntare e fuoco". Stando al punto di vista di Giovanni per sopravvivere all'interno del GFVip7 bisogna adottare la strategia degli elefanti altrimenti finiscono per essere schiacciati dagli altri.

Telespettatori criticano Giovanni Ciacci

L'ennesimo commento al vetriolo di Giovanni Ciacci verso Bellavia non è passato inosservato.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno spezzato una lancia a favore del concorrente ritirato: "In nomination Ciacci deve prendere lo 0%". Un altro utente ha sostenuto che lo stesso costumista in puntata aveva attaccato Marco facendo un discorso sulle discriminazioni. Un telespettatore ha chiesto agli autori del Reality Show di prendere provvedimenti nei confronti del costumista per i commenti offensivi verso l'ex conduttore di Bim Bum Bam. Tra i vari utenti, c'è anche chi si è detto deluso dall'atteggiamento ostile di Giovanni Ciacci: "Una delusione continua".