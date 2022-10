Il ritiro di Marco Bellavia dal GF Vip 7 ha creato delle reazioni contrastanti all'interno della Casa. Durante la puntata di lunedì 3 ottobre, Pamela Prati nella "mistery room" è apparsa piuttosto scossa. La showgirl si è detta dispiaciuta per non aver compreso la richiesta di aiuto del coinquilino: "Lui non è un libro come me che tutti possono leggere".

Le parole di Pamela

Nonostante abbiano trascorso pochi giorni di "convivenza forzata", Marco Bellavia e Pamela Prati sembravano aver un bel feeling. Dopo un primo momento, però, la showgirl sarda aveva preferito allontanarsi un po' dal coinquilino.

A quel punto lo stesso Marco aveva rivelato di accettare la decisione della showgirl e magari corteggiarla in un secondo momento.

Pamela questa sera ha dimostrato com'è davvero, una persona buona, una bella anima che in pochi sanno riconoscere. Ha detto che sarebbe potuta stare vicina a Marco se solo avessero parlato di più dei suoi mostri e oggi ha chiesto umilmente scusa ❤️‍🩹#GFVIP @PamelaPrati_ pic.twitter.com/TIvP1uZmGK — ℕ𝕠 𝕋𝕖𝕒, ℕ𝕠 𝕊𝕙𝕒𝕕𝕖 🍵 𝘛𝘎𝘞 𝘌𝘳𝘢 (@seitrasparente) October 3, 2022

Chiamata in "mistery room" da Signorini, Pamela Prati è apparsa molto scossa: "Sto male, sento tanto dolore". Poco dopo la diretta interessata ha aggiunto: "Mi spiace non averlo capito e non averlo aiutato". La 63enne ha ammesso di essersi fatta condizionare dai suoi compagni d'avventura: in molti infatti, sostenevano che Marco non fosse realmente interessato a lei.

Prati non ha nascosto di essere stata gelosa, quando ha visto Bellavia dedicare attenzioni alle altre concorrenti del GF Vip 7.

La promessa della concorrente

Nel corso del suo sfogo, Pamela Prati ha rivelato un aneddoto legato a Marco Bellavia: "Ora capisco la frase 'tu sei come me". La showgirl ha ammesso di sentirsi molto simile all'ex coinquilino, tanto che fino a pochi mesi fa anche lei ha vissuto un disagio psicologico - Pamela era finita al centro delle polemiche per la storia inventata con Mark Caltagirone, uomo mai esistito.

Compresa la situazione di Marco, Pamela ha chiesto scusa all'ex coinquilino e ha fatto una promessa al GF Vip 7: "Quando esco di qui, se vorrà, io voglio frequentarlo, ci voglio parlare". Infine, la diretta interessata ha ammesso che non rideva da moltissimo tempo come accaduto con Marco.

Telespettatori si schierano con Prati

La reazione di Pamela Prati non è passata inosservata.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno spezzato una lancia a favore della 63enne sarda. Un utente ha affermato: "Forse, è la prima volta che vediamo Pamela sincera". Un altro telespettatore ha sostenuto che per la prima volta Prati si è mostrata senza filtri: "Una bella anima che poche persone sanno riconoscere". Un altro utente ha apprezzato l'approccio di Pamela su Marco Bellavia: "Ha ammesso le sue paure di questi giorni".

Un utente ha fatto notare che anche Sonia Bruganelli si è mostrata commossa dopo il discorso di Pamela. All'interno della casa, anche Elenoire Ferruzzi si è commossa per le parole di Prati.