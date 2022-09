All'interno della casa del GFVip 7 sta nascendo il primo feeling tra due coinquilini. Stiamo parlando di Pamela Prati e Marco Bellavia. Durante la terza puntata, in onda lunedì 26 settembre, Marco ha ribadito il suo interesse nei confronti della showgirl. Terminata la diretta, il concorrente ha continuato a corteggiare la coinquilina in un angolo della casa di Cinecittà dove non erano presenti le telecamere.

Marco e Pamela sempre più vicini

In puntata, si è parlato del feeling mostrato da Marco Bellavia e Pamela Prati.

A notte fonda, nel post-puntata Bellavia si è ritrovato a parlare con la showgirl sarda in un angolo della casa dove non erano presenti le telecamere.

Come immortalato in un video da un telespettatore della diretta h24, Marco ha continuato a corteggiare la coinquilina: "Sai che sei bellissima? Te lo giuro". Stando al punto di vista dell'ex conduttore televisivo, Prati si truccherebbe troppo: "Non devi crearti la maschera perché hai paura".

Per Bellavia, Pamela Prati dovrebbe essere più spigliata: "Devi avere quel coraggio".

Prati in passato ha 'rifiutato' Bellavia

Mentre all'interno della casa più spiata d'Italia potrebbe nascere una coppia, in passato Pamela Prati ha rifiutato il corteggiamento di Marco Bellavia.

Nella terza puntata del GFVip 7, Signorini ha mostrato un messaggio inviato dal concorrente alla showgirl nel lontano 2016: "Bella che sei. Ci siamo conosciuti tanti anni fa, Mediaet. Ora sei il top". A quel messaggio, la showgirl sarda non hai mai risposto ma solamente perché non lo ha mai letto. Bellavia dopo aver ritrovato Prati al Reality Show, non si è perso d'animo e ha ribadito il suo interesse.

Nei giorni scorsi, il diretto interessato aveva invitato Pamela ad essere più propensa all'amore: "Devi essere sempre aperta a quello che può riservarti la vita". Di fronte alle avance del coinquilino, l'ex primadonna del Bagaglino è sembrata avere le idee chiare. Pamela ha rivelato di essere single da cinque anni per sua scelta.

Al contrario, Prati ha ammesso di non essere mai stata sposata: "Sto bene da sola e voglio anche restarci". Al tempo stesso, la diretta interessata ha riferito di essere disposta ad innamorarsi. Nella chiacchierata con Marco, la concorrente del GFVip 7 si è complimentata con il suo aspetto fisico.

Al momento Pamela sembra non essere disposta ad andare oltre con Marco Bellavia, ma al tempo stesso pare che non disdegni le sue attenzioni. I "vipponi" hanno dimostrato di avere dei pensieri contrastanti sulla coppia: Cristina Quaranta crede che Marco non sia l'uomo adatto per Pamela mentre Giaele crede che possano stare bene insieme.