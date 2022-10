Sono passati poco più di due mesi da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato ufficialmente la loro separazione, ma le novità su questa vicenda continuano ad arrivare.

È sul patrimonio conteso che ora si sono concentrate le trattative tra i due: pare che entrambi abbiano preso una strada ben precisa, ovvero quella dei ricorsi. Infatti, le pretese economiche dei coniugi sarebbero inconciliabili e alla coppia più discussa del momento, falliti i tentativi di mediazione, non resta altro che rimettersi alle decisioni dei giudici.

Francesco Totti e Ilary Blasi divisi anche sugli alimenti

Per concedere la separazione consensuale, la conduttrice dell'Isola dei Famosi avrebbe chiesto all'ex goleador della Roma 20.000 euro al mese di alimenti per sé stessa e 5.800 euro per ogni figlio (Cristian, Chanel e Isabel). La richiesta, dunque, è chiara: 37.400 euro di alimenti al mese.

La controfferta del Pupone non si sarebbe fatta attendere: infatti, di passare alimenti a Ilary non ne ha la minima intenzione, tanto che alla futura ex moglie avrebbe proposto zero euro, per i figli invece sarebbe disponibile a versare 7.000 euro al mese (21.000 euro in tutto). Si tratta di cifre piuttosto distanti per poter trovare un eventuale compromesso tra i due.

I legali di Francesco Totti considerano la richiesta di Ilary Blasi eccessiva, tenendo conto dei compensi che la conduttrice riceve tra sponsor e programmi tv: il cachet che la showgirl ottiene per la conduzione dell'Isola dei Famosi si aggirerebbe intorno a un milione di euro.

Seperazione Totti-Blasi, lei vorrebbe indietro le sue borsette

Intanto, Alessandro Simeone, legale di Ilary Blasi, avrebbe presentato per conto della sua assistita un'azione di reintegrazione a difesa del possesso (Art. 1168 c.c.), per ottenere indietro la collezione di borse che Francesco Totti avrebbe sottratto alla donna.

Una collezione di Dior, Chanel e Gucci che l'ex attaccante della Roma avrebbe preso 'in ostaggio' per barattarli con la collezione di Rolex sparita dalla sua cassaforte e che, stando alle sue dichiarazioni, sarebbe stata portata via da Ilary poco dopo aver annunciato pubblicamente la loro separazione: "E che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio, ma non c'è stato verso".

Insomma, i due legali all'interno dei rispettivi studi si stanno preparando ad affrontare una battaglia senza esclusione di colpi.