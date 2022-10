Il governo non è ancora nato, ma le tensioni nella maggioranza sembrano molto alte. Nelle ore successive alla nomina di Ignazio La Russa a Presidente del Senato, avvenuta giovedì 13 ottobre 2022, rimbalza la notizia dell'appunto del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, su Giorgia Meloni [VIDEO]. Una foto scattata sui banchi del Senato, infatti, ha immortalato un elenco dei difetti di Giorgia Meloni trascritti nero su bianco. Elenco che sarebbe stato scritto dal Cavaliere e che di fatto minerebbe gli equilibri dell'alleanza di Centrodestra.

In un primo momento, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha dichiarato ai cronisti "Non ho niente da dire", ma poi non resiste e aggiunge: "Mi pare che mancasse un punto, però: non sono ricattabile".

I giudizi di Silvio Berlusconi su Giorgia Meloni

Silvio Berlusconi è stato immortalato con un foglio in mano su carta intestata "Villa San Martino", la sua residenza ad Arcore, e con lo zoom usato si distingue anche il contenuto di quegli appunti, ovvero un elenco di stroncature rivolte proprio all'alleata Giorgia Meloni. Infatti, sul foglio si legge "Giorgia Meloni, un comportamento: supponente, prepotente, arrogante, offensivo". Il tutto scandito in un elenco numerato e con un giudizio finale: "Nessuna disponibilità al cambiamento.

È una con cui non si può andare d'accordo".

Una chiusura del Cavaliere senza se e senza ma, accentuata dal fatto che Forza Italia sarebbe stata costretta a incassare il no secco della Premier in pectore a Licia Ronzulli Ministra. Per la sua fedelissima, infatti, Berlusconi avrebbe chiesto una poltrona di peso, richiesta che sarebbe stata stroncata di netto dalla leader di Fratelli d'Italia e senza un margine di trattativa.

La replica di Ignazio La Russa e di Giorgia Meloni sull'appunto di Silvio Berlusconi

La leader di FdI per diverse ore evita di commentare, allora prende la parola il neoeletto Presidente di Senato, Ignazio La Russa, e si appella al Cavaliere: "Io credo che il presidente Berlusconi dovrebbe dichiarare quello di cui io sono quasi certo, che quella foto è fake.

Però deve dichiararlo lui, non posso dirlo io". Ma il leader di Forza Italia non raccoglie l'invito del Presidente del Senato e dunque la dichiarazione auspicata di fatto non arriva. E mentre usciva dalla Camera dei Deputati, arriva come un fulmine a ciel sereno anche la replica durissima della Premier in pectore, Giorgia Meloni: "Manca un aggettivo, io non sono ricattabile".

Ci sono ancora giorni per trattare e i 'mediatori' hanno cominciato a muoversi. In primis Ignazio La Russa, che conosce da molti anni il Cavaliere e ha sempre avuto un rapporto diretto e di stima con lui. E che ora nega che ci sia un caso: "Da Silvio nessuna parola ingiuriosa contro di me".