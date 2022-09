L'edizione numero 22 di Amici è ormai entrata nel suo vivo: grossi cambiamenti hanno interessato i banchi dei professori con l'avvicendamento di due maestri. In particolare se dal lato canto Arisa ha sostituito Anna Pettinelli, sul versante ballo ha destato molto scalpore l'addio di Veronica Peparini che è stata sostituita da Emanuel Lo, il quale già tempo fa aveva fatto parte del cast del talent show. Dagli sfoghi social di Veronica si era intuito che la scelta di lasciare il fortunato programma di Canale 5 non era stata sua, e adesso è giunta la conferma.

La coreografa, infatti, intervistata dal settimanale Nuovo ha dichiarato di esserci rimasta male per aver dovuto lasciare la squadra di lavoro con cui collaborava dal 2013.

Veronica dice addio al talent

Veronica Peparini non è più una professoressa di Amici: nonostante i grandi traguardi raggiunti dai suoi alunni, in particolare Giulia Stabile che sotto la sua guida è stata la prima ballerina donna a vincere il talent in 20 anni, la produzione ha voluto effettuare una variazione. "Non c’è un motivo preciso per cui sono fuori dal programma. Si tratta di un semplice cambiamento" , ha dichiarato Peparini alla rivista aggiungendo di aver provato dispiacere per questa novità.

Per nove anni Veronica è stata professoressa di ballo: lei e Alessandra Celentano erano un punto fermo per i telespettatori del talent show di Maria De Filippi.

Accanto a loro si sono avvicendati diverse personalità del mondo della danza per cui è parso davvero strano non vedere più la compagna di Andreas Muller, conosciuto proprio all'interno del programma, non scegliere gli alunni che avrebbe formato durante l'anno scolastico.

I rapporti con Maria De Filippi

Definendo il suo sostituto Emanuel Lo un ottimo professionista nella sua disciplina, Veronica ha voluto chiarire durante la sua intervista che con Maria De Filippi non vi sono attriti.

Anzi, per la conduttrice la coreografa ha riservato solo belle parole dense di gratitudine. Non occupare più il suo ruolo è stato difficile, ma lei stessa già quando è uscita la notizia della sua assenza ad Amici ha affermato di essere pronta a guardare avanti. Certamente la sua carriera riserverà ancora molte sorprese.

Meno diplomatico sui social è stato nei giorni scorsi Andreas Muller.

Il fidanzato della coreografa, infatti, ha usato termini abbastanza duri per commentare l'addio di Veronica. "Hai dato modo a migliaia di ballerini di esprimersi, riscattarsi e farsi vedere", ha detto il ballerino aggiungendo che invece lei a volte ha ricevuto pugnalate alle spalle riuscendo a ricambiare sempre con il sorriso. Insomma, un cambiamento difficile ma ad Amici i ritorni non sono mai da escludere a priori.