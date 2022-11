Nelle scorse ore in Calabria si è verificato un incidente stradale mortale: un uomo di 52 anni ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro.

Il fatto si è verificato precisamente in via degli Stadi tra Cosenza e Castrolibero. Gli inquirenti stanno lavorando per poter fare chiarezza sulla dinamica dei fatti. Sul luogo si sono presentati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco ma, nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Nella nottata scorsa altri due incidenti stradali si sono verificati in Calabria, precisamente nel reggino.

In entrambi i casi non c'è stato nessun ferito grave.

Cosenza, 52enne finisce in un fiume dopo un incidente e perde la vita

Erano circa le 5:30 di questa mattina quando un uomo di 52 anni, Luigi Aiello, ha perso la vita nella città di Cosenza dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Secondo le ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine pare, l'uomo stava viaggiando a bordo della sua autovettura, quando per cause tutte in corso di accertamento - dopo aver perso il controllo del veicolo - si è andato a schiantare contro un muretto di cemento posto ai lati della carreggiata. L'impatto è stato molto violento, tanto che il 52enne è stato sbalzato al di fuori dell'autovettura, finendo in un fiume che costeggia la strada.

Sul luogo si sono precipitati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che l'hanno dovuto recuperare dal fiume e consegnare al personale medico. Dopo aver cercato di stabilizzarlo sul posto è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale Annunziata di Cosenza dove è stato immediatamente ricoverato. Le sue condizioni sono parse però subito gravissime e, nonostante i medici abbiano tentato di fare il possibile per poterlo salvare, non ci sono riusciti e dopo poche ore è deceduto.

L'uomo era originario del comune di Castrolibero.

Sempre in Calabria sono avvenuti altri due incidenti, senza gravi conseguenze

Nella nottata scorsa, ancora in Calabria si sono verificati altri due incidenti, in questi casi senza vittime. Entrambi si sono verificati nella periferia sud di Reggio Calabria e hanno paralizzando il traffico della principale arteria di collegamento, la Statale 106.

Il primo incidente si è verificato a Ravagnese, il secondo invece a San Gregorio, uno sulla carreggiata in direzione nord e l’altro in direzione sud della stessa strada. In entrambi i casi si è trattato di un tamponamento tra autovetture, senza gravi conseguenze per gli occupanti.