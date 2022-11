Le Iene finisce al centro delle polemiche dopo il caso di un uomo che si è suicidato in seguito alla messa in onda di un servizio, trasmesso il 1° novembre in tv, che lo riguardava.

Trattasi della vicenda di Daniele, un ragazzo di 24 anni che si era tolto la vita dopo essere stato raggirato sui social da chi gli aveva fatto credere di essere una donna.

In realtà si trattava di Roberto Zaccaria, un 64enne accusato di catfishing, il quale venne raggiunto da uno degli inviati della trasmissione per avere spiegazioni. Quell'uomo, nei giorni scorsi, è stato trovato senza vita e sui social è esplosa la polemica contro il programma.

Morto suicida dopo un servizio televisivo a Le Iene: esplode la polemica

La notizia del suicidio di Roberto Zaccaria ha alimentato le polemiche ai danni della storica trasmissione serale di Italia 1, ideata da Davide Parenti.

Le Iene sono state accusate di aver sottoposto l'uomo ad una gogna mediatica, tanto che non sopportando più il clamore che quel servizio aveva avuto in tutto il paese, avrebbe scelto di mettere la parola fine alla sua esistenza, assumendo un mix di farmaci che si sarebbe poi rivelato fatale e letale.

Il volto di Roberto Zaccaria, nel servizio realizzato dal programma di Italia 1, era stato oscurato ma a quanto pare in tanti lo avrebbero riconosciuto come il responsabile della truffa ai danni del 24enne Daniele che si tolse la vita dopo aver scoperto di essere stato raggirato e preso in giro per diverso tempo da questa persona che fingeva di essere una donna.

'Programma da chiudere', scoppia la polemica web contro Le Iene

La famiglia di Zaccaria, stando a quanto riportato da Open, starebbe valutando di fare causa al programma di Italia 1 per "istigazione al suicidio".

Intanto sui social, in tantissimi hanno condannato la trasmissione, tanto da chiedere ai vertici Mediaset di prendere dei seri provvedimenti dopo questo angosciante caso.

"Bisognerebbe lanciare una petizione per chiedere la chiusura de Le Iene. La giustizia si esercita nelle aule di un tribunale, non in un programma tv", ha commentato un utente.

"Le Iene, dovreste vergognarvi per ciò che avete fatto", scrive ancora un altro commentatore social contro il programma di Italia 1.

Selvaggia Lucarelli condanna duramente Le Iene: 'Programma pericoloso'

In queste ore, sul caso Le Iene si è espressa duramente anche Selvaggia Lucarelli intervenuta con un editoriale sulle pagine del quotidiano "Domani".

"Le Iene sono un programma socialmente pericoloso", ha scritto la giornalista aggiungendo che sono decenni che si assiste allo "scempio che fanno del giornalismo" .

"La tv usata come manganello sui detrattori", ha chiosato Selvaggia Lucarelli condannando l'accaduto che in questi giorni ha scosso il mondo web e social.

E, anche sui canali social di Selvaggia Lucarelli, sono stati in tantissimi a postare dei commenti polemici nei confronti della trasmissione condotta attualmente da Belen Rodriguez e Teo Mammucari.

'Spregevole programma tv', i fan sui social sbottano contro Le Iene

"Le Iene è diventato uno spregevole programma televisivo", ha sentenziato un utente.

"La trasmissione di Italia 1 peggiora di stagione in stagione", scrive ancora qualcun altro puntando il dito contro il programma e appoggiando la tesa sostenuta dalla Lucarelli.

"Magari è la volta buona che lo chiudono. Disinformazione con la pala. Questa volta mi tocca dare ragione a Selvaggia", scrive un altro commentatore sui social della giornalista.

Insomma, le polemiche hanno letteralmente travolto la trasmissione Mediaset e, a questo punto, resta da capire quale sarà la reazione dei giornalisti e degli autori de Le Iene, in vista della nuova puntata serale prevista questo martedì 8 novembre.

Belen Rodriguez e Teo Mammucari, in quanto conduttori della trasmissione, si faranno portavoce del pensiero di tutto il gruppo di lavoro dopo la triste vicenda di Roberto Zaccaria? L'appuntamento con Le Iene è fissato per le 21:30 circa in diretta su Italia 1.