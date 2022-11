Nel pomeriggio di questo martedì 1° novembre si è consumato un incidente stradale mortale sulle strade della Calabria, precisamente sulla statale Silana-Crotonese. A perdere la vita è stato un giovane di 27 anni che stava viaggiando a bordo della sua moto.

La dinamica non è stata ancora chiarita da parte delle forze dell'ordine, ma sembrerebbe che il giovane si sia andato a schiantare contro un'autovettura con all'interno due persone. Gli occupanti del veicolo sono rimasti lievemente feriti e sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 accorsi sul luogo.

Incidente sulla Statale 107 Silana-Crotonese, scontro tra una moto e un’autovettura: muore un 27enne

Non è stato ancora reso noto il nome del giovane di 27 anni che nel pomeriggio del giorno di Ognissanti, intorno alle ore 17:30, ha perso la vita a causa di un incidente stradale lungo la Statale 107 Silana - Crotonese.

Il giovane, originario di San Giovanni in Fiore, stava viaggiando a bordo della sua motocicletta, una MV Augusta Brutale, quando per cause ancora tutte in corso di accertamento, dopo circa 1 km dal bivio di Cerenzia, in direzione San Giovanni in Fiore, si è andato a schiantare contro un'autovettura. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo, tanto che il giovane è stato sbalzato a diversi metri di distanza, finendo rovinosamente contro l'asfalto.

Diversi automobilisti che stavano transitando in quel momento lungo la strada, notando quello che era accaduto, hanno immediatamente lanciato l'allarme facendo giungere sul posto i sanitari del 118. Il personale medico giunto da San Giovanni in Fiore, però, non ha potuto fare nulla per salvare la vita al giovane motociclista.

Le ferite riportate sono risultate essere troppo gravi.

I due occupanti dell'autovettura, una Ford Ecosport, invece sono stati soccorsi e sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni di salute non desterebbero comunque preoccupazione.

Nell'impatto la motocicletta ha preso fuoco e per questo motivo è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.

I militari del Nucleo operativo della compagnia carabinieri di Petilia Policastro e della Stazione di Mesoraca hanno iniziato a effettuare tutti i rilievi di rito per poter stabilire quale sia l'esatta dinamica di quanto è accaduto ed eventualmente stabilire se ci siano responsabilità.

La Statale è stata anche chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi rimasti incidentati.