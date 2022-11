I fan di Roberta Di Padua, protagonista indiscussa di Uomini e donne over, erano preoccupati per la salute di suo figlio. In queste ore, una fanpage dedicata alla dama del trono over ha pubblicato lo screen di una conversazione dove la stessa Roberta fornisce delle informazioni sullo stato di salute del piccolo Ale.

Più volte, nel corso delle varie puntate che l'hanno vista protagonista in tv, Roberta ha avuto modo di parlare di suo figlio e dell'amore smisurato che nutre nei suoi confronti.

I fan di Roberta di Uomini e donne preoccupati per la salute del figlio

Nel dettaglio, una fanpage dedicata a Roberta Di Padua, in queste ultime ore, ha pubblicato la foto di una conversazione avvenuta in privato con la dama di Uomini e donne over che poi, a sua volta, l'ha condivisa sul suo profilo ufficiale Instagram.

Una conversazione in cui i fan della dama del trono over appaiono preoccupati per le condizioni di salute del piccolo Ale, il figlio di Roberta.

"Buongiorno amore, come sta Ale? È scesa la febbre?", chiede il fan che cura la pagina dedicata alla dama della trasmissione di Maria De Filippi.

Roberta Di Padua interviene e fa chiarezza su suo figlio

A quel punto, anche per tranquillizzare i tantissimi che la seguono e la supportano ogni giorno sui social, ecco che Roberta ha rotto il silenzio ed è intervenuta per fare chiarezza.

"Si, meglio", ha scritto Roberta che, in questo modo, ha rasserenato i tantissimi utenti che attendevano notizie sul piccolo Ale.

Insomma, sembrerebbe proprio che il figlio di Roberta sia in netta ripresa e tutto ciò ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan della dama di Uomini e donne, la quale continuerà ad essere una delle protagoniste indiscusse anche delle prossime puntate che presto saranno trasmesse su Canale 5.

Roberta smaschera Alessandro e Ida: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

L'appuntamento con il dating show di Maria De Filippi riprenderà la sua consueta programmazione televisiva a partire dal 2 novembre, dopo uno stop di due giorni, e la protagonista indiscussa continuerà ad essere Roberta.

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che la dama sarà al centro dell'attenzione per i suoi nuovi diverbi con la "nemica" Ida Platano.

Le due si ritroveranno ancora una volta ai ferri corti, dopo che Ida ha ripreso in mano le redini del suo rapporto con Alessandro.

Come se questo non bastasse, Roberta metterà in discussione anche l'atteggiamento dello stesso Alessandro: secondo la dama, il cavaliere si sarebbe riavvicinato a Ida solo perché ricercherebbe visibilità mediatica e non perché sarebbe realmente interessato ad una relazione sentimentale.