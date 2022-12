La Juventus è attesa da un inizio 2023 in cui si deciderà anche l'evoluzione della situazione giudiziaria sulla quale stanno indagando Consob e Procura di Torino. I capi d'accusa principali riguardano le presunte plusvalenze finanziarie e il possibile falso in bilancio per la manovra stipendi della società bianconera nel 2020 e nel 2021.

Nel provvedimento emesso da Ludovico Morello, Gip del Tribunale di Torino, viene sottolineato come le plusvalenze siano "una prassi costante" nel mondo del calcio. Nel provvedimento si legge come: "Le problematiche finanziarie del club fossero in parte antecedenti all'emergenza Covid, tuttavia è bene evidente come entrambe le "manovre stipendi" del 2020 e del 2021 siano in stretto rapporto con i fatti collegati alla pandemia e, quindi, come le stesse (certamente illecite e in relazione alle quali si condivide con la pubblica accusa la sussistenza di gravi indizi) siano da ritenersi legate a un determinato periodo storico non più attuale".

A commentare le dichiarazioni di Morello è stato l'avvocato Matteo Sperduti, intervistato per conoscere il suo parere in merito alla vicenda giudiziaria riguardante la Juve. L'avvocato è stato ospite a Radio Bianconera: "Il Gip è l'organo giudicante, mentre i pm rappresentano ovviamente l'accusa. In giudizio non è detto che abbia ragione la Procura di Torino. La replica del Giudice per le indagini preliminari è un fatto positivo per la Juve. Il club bianconero non rischia molto, sicuramente non la retrocessione in Serie B. Il danno vero è quello d'immagine, in relazione al processo mediatico".

Secondo l'avvocato il problema principale è il danno d'immagine a causa del processo mediatico dovuto alle pubblicazioni degli stralci delle intercettazioni telefoniche con protagonisti ex dirigenti e dirigenti della società bianconera.

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione sarà ufficializzato il 18 gennaio

La Juventus a fine mese dovrebbe annunciare i possibili membri del Consiglio d'Amministrazione, che saranno ufficializzati in data 18 gennaio.

Il presidente designato sarà Gianluca Ferrero, l'amministratore delegato Maurizio Scanavino, in attesa della nomina di un vicepresidente. Diversi giornali sportivi confermano come potrebbe essere Alessandro Del Piero, con gran parte dei membri che dovrebbero esperti di finanza, contabilità e bilanci societari.