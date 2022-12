La Juventus è attesa da un 2023 impegnativo fra calcio giocato, mercato e vicende giudiziarie. Tante le critiche che hanno riguardato la società bianconera, con diversi addetti ai lavori che hanno pubblicato intercettazioni telefoniche riguardanti ex dirigenti e dirigenti della Juventus.

Nel provvedimento emesso dal Gip Ludovico Morello si legge come le plusvalenze siano una "prassi costante" nel mondo del calcio a tutti i livelli dalla Serie A alla Serie C.

Il Gip Morello ha così motivato il provvedimento: "Le problematiche finanziarie del club fossero in parte antecedenti all'emergenza Covid, tuttavia è bene evidente come entrambe le "manovre stipendi" del 2020 e del 2021 siano in stretto rapporto con i fatti collegati alla pandemia e, quindi, come le stesse (certamente illecite e in relazione alle quali si condivide con la pubblica accusa la sussistenza di gravi indizi) siano da ritenersi legate a un determinato periodo storico non più attuale".

Morello: 'Sono soggetti completamente incensurati e perfettamente inseriti'

Nel rigettare le richieste di misure cautelari avanzate dai pm Morello ha spiegato che gli indagati "sono soggetti completamente incensurati e perfettamente inseriti nel tessuto economico e sociale (nazionale e internazionale)" aggiungendo che la società bianconera "è una delle più importanti in ambito calcistico nazionale e internazionale, quotata in Borsa, quindi ragionevolmente molto attenta e sensibile alle conseguenze di eventuali indagini a suo carico".

Queste sono le motivazioni che si leggono nel provvedimento emesso dal Gip Ludovico Morello in merito alla vicenda giudiziaria che sta riguardando la società bianconera. Il Gip ha aggiunto: 'E' ben evidente come la manovra stipendi del 2020 e del 2021 sia in stretto rapporto con i fatti collegati alla pandemia da coronavirus'.

In una nota ufficiale pubblicata dalla Juventus, la società ha dichiarato di aver agito correttamente. Il messaggio è stato pubblicato qualche giorno fa sul sito della società bianconera.