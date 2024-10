Nelle scorse ore il giornalista sportivo Enrico Varriale ha commentato sul proprio account X il pareggio ottenuto dalla Juventus con il Parma per 2-2, sottolineando come la fase difensiva degli uomini di Motta sia nettamente peggiorata rispetto all'inizio del campionato. Una statistica, unita a quella dei pareggi, che ha colto anche il giornalista Giovanni Capuano sulla propria pagina X.

Varriale duro: 'La difesa imperforabile dei ragazzi di Motta è evaporata e ora i bianconeri sono a -7 dalla capolista'

Il giornalista sportivo Enrico Varriale ha scritto un messaggio sul proprio account X commentando il 2 a 2 casalingo ottenuto dalla Juventus contro il Parma di Fabio Pecchia: "La difesa imperforabile della Juve sembra evaporata.

Dopo i 4 gol incassati al Meazza altre 2 reti dall'ottimo Parma in vantaggio 2 volte e poi raggiunto sul pari. La squadra di Motta scivola al quarto posto a 7 punti dalla capolista Napoli, staccata pure dall'Inter".

Varriale ha poi dedicato un messaggio alla vittoria in trasferta e sul campo del Milan del Napoli: "La capolista se ne va. Nel primo impegno del ciclo di ferro Napoli domina il Milan che, con tante assenze, fa quel che può ma subisce la prova di forza della squadra di Conte. Trionfo che porta le firme nobili di Lukaku e Kvara ma è conquistato con una enorme prova di squadra".

Capuano: 'I bianconeri hanno fatto 18 punti su 30 disponibile pareggiando 6 partite su 10'

Della Juventus e dell'ennesimo pareggio ottenuto dai bianconeri in campionato ha scritto anche il giornalista Giovanni Capuano: "La Juventus pareggia la sesta partita nelle prime 10 giornate e conferma qualche problema.

Ha perso totalmente equilibrio in campo, rischia tantissimo per costruire davanti. Poteva vincere, ma anche perdere (salvata da Di Gregorio). Fatti 18 punti su 30. Pochi".

Capuano ha poi sciorinato una serie di dati inerenti il comparto arretrato dei bianconeri: "La fase difensiva della Juventus: - con Bremer (fino al 7' di Lipsia-Juve) un gol subito in 7 partite - senza Bremer 10 gol presi in 6 partite.

Tiri concessi dalla Juventus negli ultimi 180 minuti (fonte Uefa) Stoccarda - 22 (11 in porta) Inter - 18 (9 in porta) Parma - 13 (5 in porta). Tiri concessi dalla Juventus negli ultimi 180 minuti (fonte Uefa) Stoccarda - 22 (11 in porta) Inter - 18 (9 in porta) Parma - 13 (5 in porta). Totale - 53 (25 in porta)".

Infine Capuano ha scritto un messaggio sulla prestazione invece convince dell'Inter, che si è imposta per un secco 0-3 sul campo dell'Empoli: "La superiorità numerica ha reso meno difficile il lavoro dell'Inter, ma la vittoria ad Empoli ha un peso specifico non banale.

Prima di questa sera i toscani avevano incassato solo 6 gol in 9 giornate (terza miglior difesa) e in casa erano stati battuti unicamente dal Napoli, peraltro su rigore. Per Sommer clean sheet numero 4 del campionato".