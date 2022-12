A Latina, in un canale, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo. A fare il ritrovamento sono stati i vigili del fuoco nella giornata di ieri, 16 dicembre. Il corpo, ritrovato nella zona di Borgo San Michele, non è stato ancora identificato ma potrebbe appartenere ad un senzatetto scomparso da oltre una settimana.

Sul posto, oltre ai pompieri, erano presenti anche i carabinieri e il personale sanitario che hanno compiuto i rilievi di rito raccogliendo ogni elemento utile per ricostruire l'accaduto. Non sono note ancora le cause del decesso.

Latina, trovato il corpo senza vita nel canale

Il ritrovamento è stato fatto nei pressi del Canale delle Acque Medie, in località Borgo San Michele, nel pomeriggio del 16 dicembre. Sul posto sono iniziate subito dopo le operazioni per recuperare il corpo. Erano presenti i sanitari del 118, insieme ai militari dei carabinieri, che stanno cercando di raccogliere ogni indizio utile. L'uomo potrebbe essere un senzatetto che vive in una baracca non distante dal canale in cui è stato ritrovato il corpo. Restano da chiarire, oltre all'identità, anche le dinamiche che hanno portato al decesso. Il corpo, a un primo aspetto, non presentava alcun segno di violenza.

La scoperta è stata effettuata da parte di una squadra speciale dei Vigili del Fuoco, specializzata nel rischio acquatico, che ha percorso il canale a bordo di un gommone.

Il corpo dell'uomo, secondo quanto riporta il comunicato del Comando Provinciale dei VVF di Latina, è stato ritrovato all'altezza di via Capograssa. La squadra si è attivata subito dopo la segnalazione da parte della Prefettura, impegnandosi nelle ricerche a bordo di un gommone.

La possibile identità dell'uomo

Ci sono ancora molti elementi da chiarire.

Oltre all'identità dell'uomo e alle cause del decesso, bisogna capire se il corpo sia stato trasportato dalla piena causata dalle forti piogge degli ultimi giorni. Secondo la stampa locale, il corpo sarebbe di un clochard di 54 anni la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 6 dicembre. Sembrerebbe che l'uomo vivesse in prossimità del canale dove è stato fatto il ritrovamento, all'interno di una baracca di fortuna.

Dopo le prime verifiche effettuate, la salma è stata trasportata in obitorio ed è attualmente a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Nelle prossime ore il medico legale svolgerà l'autopsia. Da un primo esame, il corpo non presentava segni di violenza. Tuttavia per il momento gli inquirenti non sembrano escludere nessuna ipotesi. Solo dopo i risultati dell'esame autoptico si potranno avere maggiori certezze su questo caso di cronaca.