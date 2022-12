Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 17 dicembre in Calabria e ha causato il decesso di una donna di 52 anni, la quale stava viaggiando a bordo della sua autovettura sull’Autostrada A2 del Mediterraneo insieme ai suoi due figli, i quali sono rimasti feriti.

La dinamica di quanto accaduto risulta essere ancora poco chiara: pare che il veicolo della donna si sia andato a scontrare contro un mezzo pesante. Nell'impatto i due figli della donna sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

Reggio Calabria, un morto e due feriti a causa di un incidente stradale

Intorno alle ore 19 di questo sabato un incidente stradale si è verificato in Calabria, in provincia di Reggio Calabria, lungo l'Autostrada A2 del Mediterraneo, al km 383,158, nel tratto a doppio senso di circolazione della rampa dello svincolo di Rosarno.

Sono rimasti coinvolti un'autovettura e un mezzo pesante. A bordo della macchina stavano viaggiando una donna di 52 anni insieme ai suoi due figli: a un certo punto essa si è andata a scontrare contro il mezzo pesante. L'impatto fra i due mezzi è stato molto violento e ad avere la peggio è stata proprio la 52enne, che è deceduta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Il personale sanitario del 118 si è recato tempestivamente sul luogo del sinistro, ma per la signora ormai non c'era più niente da fare. I figli della donna sono stati invece soccorsi, stabilizzati e trasferiti in ospedale per tutte le cure del caso. Al momento non sono note le loro condizioni di salute. Non ci sono dettagli nemmeno sulle condizioni di salute del conducente del mezzo pesante coinvolto nello scontro.

Disagi anche alla circolazione stradale

Sul luogo si sono recati anche il personale dell’Anas e gli agenti della Polizia Stradale, i quali hanno gestito la viabilità ed effettuato i vari rilievi di competenza, per poter ricostruire al meglio la dinamica di quanto successo ed eventualmente stabilire se ci siano responsabilità.

Il traffico, nel tratto di strada interessato, è stato momentaneamente bloccato. I veicoli in arrivo da nord e in uscita allo svincolo di Rosarno hanno avuto la possibilità di usufruire del successivo svincolo di Mileto; mentre la viabilità in ingresso allo svincolo di Rosarno, in direzione nord, è stata fatta entrare presso lo stesso svincolo in direzione sud, utilizzando lo svincolo di Gioia Tauro.