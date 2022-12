I fan di Uomini e donne si sono preoccupati vedendo qualcosa di insolito sul volto di Ida Platano. La dama, attraverso il suo profilo Instagram, ha spiegato che il livido che ha sotto l'occhio se l'è procurato sbattendo contro uno spigolo.

Sempre tramite i social network, di recente Ida ha smentito le voci sulla provocazione che avrebbe fatto a Riccardo quando è tornata in studio come ospite insieme ad Alessandro.

Aggiornamenti su Ida

Anche se attualmente non partecipa a Uomini e Donne, Ida continua a essere uno dei personaggi più discussi: qualsiasi cosa dica o faccia diventa spunto di discussione sia per i fan del programma che per i siti che si occupano di Gossip.

Nel pomeriggio di giovedì 15 dicembre, ad esempio, Platano ha pubblicato un video su Instagram per rassicurare chi si è preoccupato per lei vedendo il suo viso un po' "ammaccato".

Rivolgendosi direttamente ai suoi oltre 600mila follower, la bresciana ha detto: "Innanzitutto volevo ringraziarvi perché vi siete preoccupati per davvero. Il livido che ho sotto l'occhio me lo sono fatta andando contro uno spigolo. Non è nulla di grave, sto bene".

Per smorzare un po' la tensione, la donna col sorriso sulle labbra ha aggiunto: "State tranquilli, nessuno mi ha dato un pugno".

A gonfie vele l'amore lontano da Uomini e Donne

Da quando ha lasciato Uomini e Donne in coppia con Alessandro, Ida appare sempre sorridente e felice sui social network: soprattutto su Instagram, infatti, la dama pubblica tantissimi contenuti che riguardano la sua storia d'amore, da foto inedite col fidanzato a video nei quali bacia la sua dolce metà in location da sogno.

Platano e Vicinanza stanno insieme dal 4 novembre (giorno in cui è stata registrata la puntata con la loro uscita di scena), quindi dopo circa un mese e mezzo la loro relazione procede a gonfie vele. In più di un'occasione, infatti, la parrucchiera si è esposta per dirsi innamoratissima dell'imprenditore che ha conosciuto all'interno degli studi Elios, l'unico che è stato in grado di farle dimenticare Riccardo Guarnieri.

Escluso il ritorno a Uomini e Donne

Da quando si sono fidanzati, Ida e Alessandro sono tornati a Uomini e Donne una volta sola ed esclusivamente per confermare che tra loro va tutto bene e che non intendono rientrare nel parterre. La dama e il cavaliere, dunque, stanno smentendo con i fatti le teorie di tanti scettici che si dicevano certi che la loro relazione non sarebbe durata lontano dai riflettori e che entrambi avrebbero fatto ritorno nel programma per cercare un altro amore.

Attualmente, però, Platano e Vicinanza non sono previsti neppure come ospiti di una delle prossime registrazioni: a dicembre il cast si ritroverà in almeno tre occasioni (22, 28 e 29) e c'è chi ipotizza che in una di queste potrebbe esserci la scelta di un tronista.

Il più vicino a compiere questo importante passo, sembra essere Federico Nicotera: da settimane si parla della decisione del romano tra Carola e Alice prima delle vacanze di Natale, ma per ora non è trapelata nessuna notizia ufficiale a riguardo. Quando arriveranno le anticipazioni delle nuove riprese del dating-show, potrebbero emergere interessanti dettagli in merito ai percorsi dei giovani sulla poltrona rossa.