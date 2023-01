Un giovane motociclista di 25 anni ha perso la vita nella città di Bologna dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale. Il giovane era nato a Lamezia Terme ed era residente a Feroleto Antico, in provincia di Catanzaro, ma da qualche tempo viveva nella città di Bologna.

Da quanto 25enne il giovane avrebbe perso il controllo della moto, schiantandosi contro un'autovettura parcheggiata. Per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per i vari rilievi di rito.

Il 25enne A. T. ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro nel quartiere Navile della città di Bologna, precisamente in via del Tuscolano.

Il giovane, residente nel comune del catanzarese di Feroleto Antico, da qualche tempo era domiciliato proprio a Bologna. Da quanto è emerso il ragazzo si trovava a bordo della sua moto quando - per cause tutte ancora in corso di accertamento - intorno alle ore 21, avrebbe perso il controllo del mezzo, andandosi a schiantare contro un'autovettura che era parcheggiata a bordo della carreggiata.

Alcune persone che si trovavano in zona, notando quello che era accaduto, hanno immediatamente chiamato i sanitari del 118, che si sono precipitati sul luogo del fatto di cronaca.

Il personale sanitario ha cercato di prestare le prime cure all'uomo direttamente sul posto, dopo averlo stabilizzato lo hanno poi trasferito in codice rosso presso l'ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. Le sue condizioni di salute sono sembrate però subito gravissime: nonostante il personale medico abbia tentato di fare tutto il possibile per tenerlo in vita, pochi minuti dopo l'arrivo in pronto soccorso ne hanno dovuto constare l'avvenuto decesso.

Oltre al personale sanitario, sul luogo si sono recati gli agenti di polizia che hanno effettuato i vari rilievi di rito per ricostruire la dinamica. Gli agenti hanno inoltre visionato le telecamere di sicurezza della zona per accertare che nel sinistro non siano rimasti coinvolti altri veicoli. I vigili del fuoco hanno invece messo in sicurezza la zona, rimuovendo successivamente i mezzi rimasti incidentati.

Sgomento e incredulità nella cittadina di residenza del giovane. Molti gli attestati di stima e di vicinanza ai familiari da parte di amici e conoscenti.