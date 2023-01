In Virginia, nella città costiera statunitense di Newport News, a 70 miglia a sud-est di Richmond, un bambino di sei anni ha sparato alla sua maestra, una donna di 30 anni, ferendola gravemente. Al momento sono ancora in corso le indagini per chiarire l'accaduto.

Teatro del fatto di cronaca nera è stata la Richneck Elementary School, una scuola primaria pubblica. Le autorità locali, pur non fornendo dettagli su quanto accaduto in classe, al momento tenderebbero a escludere che si tratti di un fatto accidentale.

La prima ricostruzione dei fatti

Stando a quanto riportato dal New York Times, nel primo pomeriggio di venerdì 6 gennaio (che negli Usa non è un giorno festivo, ndr) un bimbo di sei anni, frequentante il primo anno alla Richneck Elementary School, avrebbe avuto una discussione con la sua maestra.

A un certo punto avrebbe sparato un colpo di pistola contro la giovane donna.

L'insegnante ha riportato ferite gravi: soccorsa e accompagnata nel più vicino ospedale, il suo quadro clinico nelle scorse ore, è migliorato leggermente. Nessun altro, da quanto si apprende, è rimasto coinvolto.

Gli altri docenti, coadiuvati dal personale scolastico, oltre a dare l'allarme, si sono attivati per mettere in sicurezza gli alunni, scortandoli nella palestra dell'istituto.

Nel frattempo le autorità - supportate da un team legale - hanno cercato il modo migliore per intervenire nei confronti di un bambino così piccolo.

La legislazione della Virginia non permetterebbe di processare come un adulto un ragazzino di sei anni e nemmeno di affidarlo, se riconosciuto colpevole, alla custodia del Dipartimento di giustizia minorile.

Un giudice per i minori, tuttavia, potrebbe revocare la custodia ai genitori e decidere di affidarlo al Dipartimento dei Servizi Sociali.

Le dichiarazioni del capo della polizia e del sovrintendente delle scuole

Il capo della polizia locale Steve Drew, durante un conferenza stampa, ha spiegato che le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e per capire che cosa sia "andato storto" all'interno dell'istituto.

News9 ha riportato che il capo della polizia ha riferito, in conferenza stampa che "non si è trattato di una sparatoria accidentale". Questa dichiarazione tuttavia è in corso di approfondimenti.

Quanto accaduto alla scuola elementare Richneck ha sconvolto la città costiera di Newport News. Parlando con i cronisti, il sovrintendente delle scuole pubbliche di Newport News, il dottor George Parker si è detto scoraggiato e sotto shock.

Poi, ammettendo che né lui né suoi insegnanti possono controllare l'accesso alle armi, ha invocato il sostegno dell'intera comunità per fare in modo che pistole e fucili non siano facilmente disponibili per i giovani.

La scuola rimarrà chiusa nella giornata di lunedì 9 gennaio per tutelare il benessere psicologico dei piccoli studenti.